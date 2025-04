Nuova Citroen C5 Aircross: debutto imminente e nuovi dettagli

Non era più possibile nascondere la nuova Citroen C5 Aircross. Le prime immagini sfuggite da un set pubblicitario in Slovenia non lasciano dubbi grazie all’assenza di un camuffamento. Il nuovo SUV Citroen è pronto ad entrare in scena. La foto rubata che gira online mostra la parte posteriore, ma rivela molto più di quanto sembri. Le forme ricordano quelle del concept visto al Salone di Parigi. Non è forse questo il segnale che il modello è ormai definitivo? Il colore verde intenso, lo stesso del prototipo, contrasta con il tetto nero e i passaruota scuri, confermando un’identità forte e decisa. Il logo Citroen al centro del portellone impone la sua presenza. Nessun terminale di scarico visibile, segno più che chiaro che si tratta di una versione elettrica. La lunghezza di circa 4,65 metri promette spazio e proporzioni importanti.

Chi ha visto il concept non potrà non notare la somiglianza. Anche i gruppi ottici posteriori riprendono il design sottile e orizzontale. Il futuro della Citroen C5 Aircross sembra scritto già. Citroen ha scelto di osare senza stravolgere. Ha preso ciò che il pubblico ha amato e lo ha reso concreto. Perché cambiare qualcosa che funziona? Lo stile è moderno, quasi sofisticato. Ogni dettaglio comunica equilibrio, forza, identità. Ciò che emerge è la volontà di proporre un SUV che unisca eleganza francese e soluzioni intelligenti. Un’auto che possa essere familiare ma al tempo stesso rivoluzionaria. Cosa ci riserverà l’abitacolo? Questo resta ancora un mistero.

Anima ibrida ed elettrica: doppia scelta per la Citroen

La base è la piattaforma STLA Medium, già garanzia di versatilità e prestazioni. La Citroen C5 Aircross sarà offerta in versione ibrida leggera, con il noto 1.2 tre cilindri da 145 CV. Una proposta concreta per chi cerca efficienza senza rinunce. Per i più esigenti ci sarà una versione plug-in hybrid da 195 CV, perfetto equilibrio tra potenza e consumi. Il futuro però guarda all’elettrico puro. La variante a emissioni zero promette potenze tra 213 e 313 CV. Con oltre 600 km di autonomia WLTP, chi potrà resistere? Citroen vuole cambiare le regole del gioco, riuscirà nel suo intento?