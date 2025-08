Ninkear Ybook 15: il convertibile economico che sorprende – Recensione

Quando mi è arrivato il Ninkear Ybook 15 per la recensione, ammetto di essere stato scettico. Un laptop convertibile con processore AMD Ryzen 3 3200U, 16GB di RAM e touchscreen Full HD a meno di 400 euro? Sembrava troppo bello per essere vero. Dopo tre settimane di utilizzo intensivo, posso dire che questo dispositivo mi ha davvero sorpreso, pur con alcuni compromessi inevitabili per questa fascia di prezzo.

Il mercato dei laptop economici è affollato, ma trovare un convertibile 2-in-1 con specifiche decenti è ancora una sfida. Ninkear, azienda cinese specializzata in dispositivi tecnologici accessibili, propone con il Ybook 15 una soluzione interessante per chi cerca versatilità senza svuotare il portafoglio. Ho utilizzato questo dispositivo per lavoro d’ufficio, navigazione web, streaming video e persino qualche sessione di photo editing leggero, mettendolo alla prova in scenari d’uso reali.

La promessa è quella di un laptop che si trasforma in tablet grazie alla cerniera a 360 gradi, con prestazioni sufficienti per l’utilizzo quotidiano e una dotazione hardware superiore alla media della categoria. Ma come si comporta davvero nella vita di tutti i giorni? Scopriamolo insieme in questa recensione approfondita. Si può acquistare direttamente su Aliexpress.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Ninkear Ybook 15 è stata piacevolmente sorprendente. La confezione, seppur essenziale, trasmette una sensazione di cura nei dettagli che non sempre si trova in questa fascia di prezzo. Il box bianco con accenti argento presenta il logo Ninkear in rilievo e alcune specifiche tecniche principali sul retro.

All’interno, il laptop è protetto da una pellicola antistatica e alloggiato in un inserto di schiuma sagomata che lo mantiene saldamente in posizione durante il trasporto.

Nella dotazione troviamo l’alimentatore da 36W con cavo di lunghezza generosa (circa 1,8 metri), la documentazione in diverse lingue incluso l’italiano, e una piacevole sorpresa: un panno in microfibra per la pulizia dello schermo touchscreen. Mancano accessori come mouse o penna stylus, ma considerando il prezzo, la dotazione è più che adeguata. L’alimentatore utilizza un connettore proprietario cilindrico, scelta che può risultare limitante rispetto alla ricarica USB-C ormai standard su molti dispositivi.

Materiali, costruzione e design

Il Ninkear Ybook 15 presenta una costruzione che definirei solida per la fascia di prezzo. La scocca è realizzata in lega di magnesio-alluminio nella parte superiore del display e sulla base della tastiera, mentre i bordi e la parte inferiore sono in policarbonato rinforzato. Questa combinazione di materiali mantiene il peso contenuto in soli 1,66 kg, risultato notevole per un 15,6 pollici con batteria da 57Wh.

La finitura argento opaco della superficie metallica resiste bene alle impronte digitali e conferisce al dispositivo un aspetto professionale. Le cerniere che permettono la rotazione a 360 gradi sono robuste e ben calibrate: mantengono lo schermo in posizione a qualsiasi angolazione senza oscillazioni fastidiose. Durante le mie prove, ho aperto e chiuso il laptop centinaia di volte senza notare allentamenti o scricchiolii.

Il profilo sottile di soli 18mm nel punto più spesso rende il Ybook 15 facilmente trasportabile in zaino o borsa. I piedini in gomma sulla base sono posizionati strategicamente e offrono una presa salda su qualsiasi superficie. La qualità costruttiva generale supera le aspettative: non ci sono flessioni preoccupanti digitando sulla tastiera e l’assemblaggio è preciso, senza spazi irregolari tra i componenti. L’unico neo è la plastica della cornice dello schermo, che risulta un po’ flessibile se sottoposta a pressione.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Processore AMD Ryzen 3 3200U (2 core, 4 thread, 2.6-3.5 GHz) Grafica AMD Radeon Vega 3 integrata RAM 16GB DDR4 2400MHz (saldata) Storage 512GB SSD M.2 NVMe Display 15.6″ IPS touchscreen, 1920×1080, 250 nits Rotazione schermo 360 gradi (modalità laptop, tent, stand, tablet) Batteria 57Wh (5000mAh) Li-Po Sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato e attivato) Connettività wireless WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 4.2 Porte 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C (solo dati), 1x HDMI, 1x RJ45, 1x jack audio 3.5mm Webcam 720p con microfono integrato Audio 2 speaker stereo Tastiera Layout QWERTY con retroilluminazione LED bianca Dimensioni 360 x 238 x 18 mm Peso 1.66 kg

Display e qualità visiva

Il cuore dell’esperienza multimediale del Ninkear Ybook 15 è il suo schermo IPS touchscreen da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Durante le mie prove, ho apprezzato la buona resa cromatica del pannello, che copre circa il 65% dello spazio colore sRGB. Non siamo ai livelli dei display premium, ma per uso generale e produttività i colori risultano sufficientemente accurati e piacevoli.

La luminosità massima di 250 nits è adeguata per l’uso in interni, ma mostra i suoi limiti in ambienti molto luminosi o all’aperto. Ho notato che lavorando vicino a una finestra in giornate soleggiate dovevo aumentare la luminosità al massimo e orientare lo schermo per evitare riflessi fastidiosi. Il rivestimento antiriflesso aiuta parzialmente, ma non è miracoloso. Gli angoli di visione sono buoni grazie alla tecnologia IPS: anche osservando lo schermo da posizioni laterali estreme, i colori rimangono stabili senza inversioni evidenti.

La funzionalità touchscreen è implementata molto bene. Il pannello supporta fino a 10 punti di tocco simultanei e la risposta è immediata e precisa. I gesti di Windows 11 funzionano fluidamente: pizzicare per zoomare, scorrere con due dita, e i vari swipe sono riconosciuti senza esitazioni. In modalità tablet, l’esperienza è sorprendentemente buona per navigare sul web o consultare documenti. L’unica pecca è l’assenza del supporto per una penna attiva, che avrebbe reso il dispositivo perfetto per prendere appunti o disegnare.

Tastiera e touchpad

La tastiera del Ninkear Ybook 15 è stata una piacevole sorpresa. I tasti hanno una corsa di circa 1,5mm con un feedback tattile deciso ma non rumoroso. La spaziatura è generosa e il layout standard QWERTY non presenta stranezze particolari. Ho apprezzato especially la presenza dei tasti funzione di dimensioni normali e la disposizione logica dei tasti di navigazione.

La retroilluminazione LED bianca è uniforme e regolabile su tre livelli di intensità tramite la combinazione Fn+F5. Durante le sessioni di scrittura serali, la retroilluminazione si è rivelata indispensabile e ben calibrata: anche al livello minimo è perfettamente leggibile senza risultare fastidiosa per gli occhi. La superficie dei tasti ha una texture leggermente ruvida che migliora il grip e riduce lo scivolamento durante la digitazione veloce.

Il touchpad è di dimensioni generose (105 x 65 mm) con superficie in vetro liscia e piacevole al tatto. Supporta tutti i gesti multitouch di Windows 11 e la precisione del tracking è buona, anche se non eccellente. Ho notato occasionali imprecisioni nei movimenti molto lenti del cursore, ma nulla che comprometta l’utilizzo quotidiano. I click fisici integrati nella parte inferiore del touchpad sono ben calibrati, anche se avrei preferito un feedback un po’ più deciso. Nel complesso, per un laptop di questa fascia di prezzo, l’esperienza di input è superiore alle aspettative.

Prestazioni e autonomia

Il cuore pulsante del Ninkear Ybook 15 è il processore AMD Ryzen 3 3200U, una CPU dual-core con SMT che raggiunge i 3,5 GHz in boost. Nelle prove pratiche, le prestazioni si sono rivelate adeguate per l’utilizzo target del dispositivo. Con 16GB di RAM DDR4, il multitasking leggero non è un problema: posso tenere aperte una decina di schede del browser, lavorare su documenti Office e riprodurre musica in streaming senza rallentamenti percettibili.

L’SSD da 512GB (nel mio caso un modello Kingston) garantisce tempi di avvio rapidi: Windows 11 si carica in circa 12 secondi dal tocco del pulsante di accensione. Le velocità di lettura/scrittura sequenziali si attestano intorno ai 550/520 MB/s, valori tipici per un’unità SATA ma che garantiscono comunque un’esperienza fluida nell’uso quotidiano. La grafica integrata Radeon Vega 3 è sufficiente per la riproduzione video fino al 4K e gestisce senza problemi l’accelerazione hardware per i codec moderni.

L’autonomia è uno dei punti di forza del dispositivo. Con la batteria da 57Wh, in utilizzo misto (navigazione web, documenti, video streaming) ho raggiunto regolarmente le 7-8 ore di utilizzo continuo con luminosità al 50%. In modalità risparmio energetico e con utilizzo leggero, è possibile sfiorare le 10 ore dichiarate dal produttore. La ricarica completa richiede circa 2 ore e mezza con l’alimentatore incluso. Peccato per l’assenza della ricarica via USB-C, che avrebbe aumentato la versatilità in mobilità.

Test prestazionali

Ho sottoposto il Ninkear Ybook 15 a una serie di test per valutarne le capacità in scenari d’uso reali. Nel benchmark Cinebench R23, la CPU ha totalizzato 2.847 punti in multi-core e 1.012 punti in single-core, risultati in linea con le aspettative per un Ryzen 3 3200U. Durante il test, le temperature hanno raggiunto un massimo di 78°C, con il sistema di raffreddamento che ha mantenuto le frequenze stabili senza thermal throttling significativo.

Nei test di produttività con PCMark 10, il punteggio complessivo di 3.156 punti conferma l’adeguatezza del sistema per utilizzi office e web. I sub-score mostrano prestazioni particolarmente buone nelle applicazioni di produttività base (elaborazione testi, fogli di calcolo) mentre evidenziano limiti nelle applicazioni creative più pesanti. Ho provato ad editare foto da 24 megapixel in Photoshop: operazioni base come ritaglio e regolazioni colore sono fluide, ma filtri complessi e livelli multipli iniziano a mostrare rallentamenti.

Per quanto riguarda il gaming, ho testato alcuni titoli leggeri. League of Legends gira stabilmente a 60 fps con dettagli medi a 1080p. CS:GO mantiene 40-50 fps con impostazioni basse. Titoli più impegnativi come GTA V sono giocabili solo a 720p con dettagli minimi, raggiungendo circa 30 fps. La Vega 3 mostra tutti i suoi limiti con i giochi moderni, ma per titoli indie o meno esigenti l’esperienza è accettabile. Durante sessioni di gaming prolungate, la ventola diventa udibile ma non fastidiosa, mantenendosi intorno ai 42 dB misurati a 50cm di distanza.

Connettività e porte

La dotazione di porte del Ninkear Ybook 15 è adeguata, anche se non eccezionale per gli standard moderni. Sul lato sinistro troviamo la porta di ricarica proprietaria, una USB 3.0 Type-A, l’uscita HDMI e il jack audio da 3,5mm. Il lato destro ospita due porte USB 2.0 Type-A, la porta USB-C e il connettore RJ45 per la rete cablata.

La presenza della porta Ethernet Gigabit è particolarmente apprezzabile in un’epoca in cui molti laptop la sacrificano in nome della sottigliezza. Durante i test, ho raggiunto velocità di trasferimento stabili fino a 940 Mbps su rete locale. La porta USB-C è purtroppo limitata al solo trasferimento dati (USB 3.1 Gen 1, 5 Gbps) senza supporto per DisplayPort o Power Delivery, una scelta comprensibile per contenere i costi ma che limita la versatilità del connettore.

La connettività wireless si affida a un modulo WiFi 802.11ac dual-band che, seppur non recentissimo, offre prestazioni adeguate. Nei test di velocità ho raggiunto 380 Mbps in download sulla banda 5GHz a breve distanza dal router. Il Bluetooth 4.2 è datato ma funzionale: ho collegato senza problemi mouse, cuffie e smartphone, anche se il range effettivo è limitato a circa 8 metri in ambiente domestico. La webcam 720p produce immagini accettabili in buone condizioni di luce, adeguate per videochiamate occasionali ma non certo per utilizzi professionali.

Sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento del Ninkear Ybook 15 utilizza un design a singola heatpipe con una ventola centrifuga che espelle l’aria calda dal lato sinistro. Durante l’uso normale (navigazione web, documenti), il laptop rimane praticamente silenzioso con la ventola che gira al minimo o si ferma completamente. La superficie inferiore rimane tiepida, permettendo l’utilizzo confortevole sulle gambe.

Sotto carico sostenuto, come durante i benchmark o sessioni di gaming, la ventola diventa udibile ma mai fastidiosa. Il rumore massimo misurato è di 42 dB a 50cm di distanza, paragonabile a una conversazione sussurrata. Le temperature superficiali rimangono sotto controllo: la zona sopra la tastiera raggiunge al massimo 38°C mentre il punto più caldo sulla base tocca i 44°C. Questi valori sono perfettamente accettabili e non compromettono il comfort d’uso.

Ho apprezzato la gestione termica intelligente: il sistema privilegia temperature contenute piuttosto che prestazioni estreme, evitando throttling aggressivi. Durante un test di stress di 30 minuti con Prime95, la CPU ha mantenuto una frequenza media di 2,8 GHz con temperature che si sono stabilizzate intorno ai 75°C. Il profilo termico conservativo contribuisce sicuramente alla longevità dei componenti, anche se limita le prestazioni di picco in scenari molto impegnativi.

Software e sistema operativo

Il Ninkear Ybook 15 arriva con Windows 11 Pro preinstallato e regolarmente attivato con licenza digitale. La configurazione iniziale è pulita, senza bloatware fastidioso o software promozionali di terze parti. Ho apprezzato questa scelta minimalista che permette all’utente di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze senza dover prima rimuovere decine di programmi inutili.

Windows 11 gira sorprendentemente bene su questo hardware. Le animazioni sono fluide, il nuovo menu Start risponde prontamente e funzionalità come Snap Layouts e Desktop virtuali funzionano senza intoppi. La modalità tablet si attiva automaticamente ruotando lo schermo oltre i 225 gradi, con un’interfaccia touch-friendly che rende l’utilizzo del dispositivo come tablet genuinamente praticabile. Ho testato anche l’installazione di WSL2 e Docker Desktop: funzionano correttamente, anche se le prestazioni con container pesanti mostrano i limiti della CPU dual-core.

Driver e firmware sono mantenuti aggiornati tramite Windows Update, semplificando la manutenzione. Ninkear fornisce sul suo sito anche un’immagine di recovery e i driver separati, utili in caso di reinstallazione pulita. L’unico software preinstallato dal produttore è una utility per la gestione della retroilluminazione tastiera e delle funzioni Fn, semplice ma funzionale. Nel complesso, l’esperienza software è quella di un PC Windows standard, senza sorprese negative né personalizzazioni invasive.

Funzionalità speciali

La caratteristica distintiva del Ninkear Ybook 15 è indubbiamente la sua natura convertibile 2-in-1. La cerniera a 360 gradi permette quattro modalità d’uso: laptop tradizionale, tent (a tenda), stand (con tastiera rivolta verso il basso) e tablet. Il meccanismo di rotazione è fluido e ben calibrato, mantenendo lo schermo stabile in qualsiasi posizione intermedia. La modalità tent si è rivelata particolarmente comoda per guardare film o seguire videoconferenze, mentre la modalità stand è ideale per presentazioni.

La tastiera retroilluminata si disattiva automaticamente quando il laptop viene ruotato oltre i 225 gradi, evitando pressioni accidentali in modalità tablet. Il passaggio tra le modalità è riconosciuto istantaneamente da Windows 11, che adatta l’interfaccia di conseguenza. In modalità tablet, il dispositivo è sorprendentemente maneggevole nonostante i 15,6 pollici: il peso ben distribuito e lo spessore contenuto lo rendono utilizzabile per sessioni di lettura o browsing casuali, anche se per utilizzi prolungati un tablet dedicato resta più comodo.

Altre funzionalità degne di nota includono il supporto per Modern Standby (InstantGo) che permette di riprendere il lavoro quasi istantaneamente dalla sospensione, mantenendo attive le connessioni di rete per ricevere notifiche. La webcam supporta Windows Hello per il riconoscimento facciale, anche se l’implementazione basic del sensore 720p richiede buone condizioni di illuminazione per funzionare affidabilmente. Il lettore di schede microSD nascosto sul lato destro è un’aggiunta gradita per espandere lo storage o trasferire foto da smartphone e action cam.

Pregi e difetti

Pregi

Eccellente rapporto qualità/prezzo per un convertibile 2-in-1

per un convertibile 2-in-1 16GB di RAM e 512GB SSD di serie, configurazione generosa per la fascia

e di serie, configurazione generosa per la fascia Windows 11 Pro originale incluso nel prezzo

originale incluso nel prezzo Meccanismo di conversione robusto e ben progettato

Touchscreen reattivo e preciso con supporto multi-touch

Costruzione solida con materiali premium (lega di alluminio)

Tastiera retroilluminata di buona qualità

Autonomia soddisfacente (7-8 ore reali)

Peso contenuto (1,66 kg) per un 15,6″

Presenza porta Ethernet RJ45

Sistema silenzioso in uso normale

Nessun bloatware preinstallato

Difetti

Processore Ryzen 3 3200U limitato per carichi pesanti (solo 2 core)

limitato per carichi pesanti (solo 2 core) Grafica integrata inadeguata per gaming moderno

USB-C limitata al solo trasferimento dati

Bluetooth 4.2 datato rispetto agli standard attuali

Display con luminosità massima insufficiente per uso all’aperto

Webcam 720p di qualità mediocre

RAM saldata, non espandibile

Assenza supporto penna attiva per il touchscreen

Design piuttosto anonimo e convenzionale

Alimentatore con connettore proprietario

Prezzo

Il Ninkear Ybook 15 si posiziona in una fascia di prezzo estremamente competitiva. Al momento della stesura di questa recensione, il dispositivo è disponibile a prezzi che variano tra i 260€ e i 430€ a seconda del rivenditore e delle promozioni attive. Ho trovato le offerte migliori su piattaforme come Banggood e Geekbuying, dove periodicamente scende sotto i 300€ con codici sconto.

Confrontando con la concorrenza diretta, laptop convertibili con specifiche simili di brand più noti costano tipicamente il doppio. Un Dell Inspiron o HP Pavilion x360 con processore paragonabile, ma spesso con soli 8GB di RAM e 256GB di storage, si trova raramente sotto i 600€. La presenza di Windows 11 Pro con licenza originale aggiunge ulteriore valore: la sola licenza retail costa oltre 200€. Considerando l’hardware completo, il form factor convertibile e il software incluso, il prezzo del Ybook 15 è oggettivamente allettante. Per studenti, professionisti con budget limitato o come secondo dispositivo per la famiglia, rappresenta un’opzione da considerare seriamente.

Conclusioni

Dopo tre settimane di utilizzo intensivo, il Ninkear Ybook 15 si è rivelato un dispositivo sorprendentemente valido che eccelle nel suo ruolo di convertibile economico per produttività e multimedia leggero. Non è perfetto – il processore dual-core mostra i suoi limiti con carichi pesanti e la grafica integrata base preclude qualsiasi velleità gaming seria – ma per l’utilizzo quotidiano offre un’esperienza fluida e piacevole.

La vera forza di questo laptop sta nel pacchetto completo: ottima dotazione di RAM e storage, schermo touchscreen reattivo, meccanismo di conversione robusto e Windows 11 Pro incluso, il tutto a un prezzo che definire competitivo è riduttivo. Per studenti che cercano un dispositivo versatile per prendere appunti e studiare, professionisti che necessitano di un laptop secondario affidabile, o famiglie che vogliono un computer tuttofare senza spendere una fortuna, il Ybook 15 rappresenta una scelta sensata. Se invece le vostre esigenze includono editing video, gaming moderno o sviluppo software pesante, meglio guardare altrove o aumentare significativamente il budget.

Il mio verdetto finale è positivo: Ninkear ha centrato l’obiettivo di creare un convertibile accessibile senza compromessi eccessivi sulla qualità. I difetti ci sono e sono evidenti, ma vengono ampiamente compensati dal prezzo aggressivo e dalla versatilità del form factor. In un mercato saturo di laptop economici tutti uguali, il Ybook 15 riesce a distinguersi offrendo qualcosa di genuinamente utile a un prezzo che lo rende accessibile a tutti. Si può acquistare direttamente su Aliexpress.