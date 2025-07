YouTube, Shorts ora anche in orizzontale: la novità interessante che non convince

Gli utenti che utilizzano sistematicamente YouTube avranno di certo notato che è stata introdotta l’opportunità di ruotare gli Shorts in orizzontale. Attenzione però: la funzione non verrà attivata in automatico, ma dovranno essere gli utenti ad abilitarla in manuale all’interno della sezione dedicata all’accessibilità.

Gli Shorts, come i Reel di Instagram o i video su TikTok, sono pensati per una fruizione verticale, adatta all’uso tipico dello smartphone. Ruotare lo schermo per vederli in orizzontale comporta una compressione del contenuto: il video finisce per occupare una parte ridotta del display, mentre il resto rimane nero e vuoto, con un’esperienza visiva tutt’altro che ideale.

Perché allora introdurre questa funzione su YouTube per tutti gli utenti

Proprio perché la rotazione degli Shorts non è attivata di default e risiede in un menu dedicato all’accessibilità, si ipotizza che Google l’abbia pensata per utenti con disabilità motorie. Chi ha difficoltà a ruotare fisicamente il dispositivo potrebbe trovare utile poter visualizzare i contenuti orizzontalmente senza cambiare posizione del telefono.

Va inoltre sottolineato che la rotazione effettiva avviene solo quando sono attive sia l’opzione nei menu di YouTube sia la rotazione automatica del display dello smartphone. In pratica, si tratta di un’aggiunta che non influisce sull’esperienza dell’utente medio, ma che può offrire una maggiore flessibilità a una determinata fascia di pubblico.

Al contrario, l’ipotesi che sia una funzione per pieghevoli o tablet viene esclusa, poiché Google ha già ottimizzato da tempo la gestione degli Shorts su quei dispositivi in caso di rotazione dello schermo.

Per ora, l’opzione è stata individuata su un Pixel 9 Pro XL, ma la distribuzione su larga scala non è ancora avvenuta. Si tratta quindi di una feature in fase di test, il cui senso non risiede nella fruizione standard degli Shorts, ma in un approccio inclusivo e attento all’accessibilità. Non resta altro che provare il tutto.