KTC lancia splendide offerte sui monitor da gaming: prezzi sempre più bassi

KTC, azienda leader nel settore della produzione di monitor da gaming, e non solo, propone in questi giorni una interessante promozione che la vede scontare alcuni dei suoi migliori pannelli da gaming a prezzi mai visti prima d’ora. Gli sconti sono attivi fino al 30 agosto 2025 (salvo esaurimento anticipato delle scorte), con acquisti effettuabili tramite il sito ufficiale (a questo link), oppure Geekbuying, sul quale è possibile ricevere uno sconto extra di 10 euro con l’aggiunta del codice KTCAUG.

KTC H24F8

Monitor da gaming da 23,8 pollici di diagonale, si appoggia alla tecnologia Fast IPS per raggiungere un refresh rate massimo di 190Hz, supporta HDR 10 per dettagli e nitidezza di livello superiore, sfruttando anche tecnologia Adaptive Sync e Dynamic Action Sync. Dotato di un design abbastanza classico, dal look non troppo aggressivo, fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza.

Il prodotto può essere acquistato ad un prezzo di soli 94,99 euro, al posto di 175,55 euro a questo link.

KTC H27E22P

Con questo pannello ci spingiamo oltre in dimensioni, raggiungendo difatti 27 pollici di diagonale e di refresh rate, grazie alla sua compatibilità fino a 280Hz. Il punto di forza, nonostante comunque si tratti sempre di un Fast IPS, è il tempo di risposta di solo 1 millisecondo. La risoluzione massima raggiungibile è il FullHD, con supporto a Adaptive Sync e HDR. Non lasciatevi spaventare dalle dimensioni idealmente elevate, può eventualmente essere montato a muro sfruttando gli attacchi VESA posteriori.

Il suo prezzo di vendita parte da 219,44 euro, ma in questi giorni è scontato a 139,99 euro. L’acquisto è da completare qui.

KTC H27S17

Non amate i pannelli completamente piatti? allora dovete subito pensare all’H27S17, un monitor da gaming da 27 pollici con curvatura 1500R, può raggiungere un refresh rate di 180Hz, risoluzione WQHD, e tempo di risposta di solo 1 millisecondo, ottenendo anche colori vividi e realistici, grazie al supporto HDR10. Una forte attenzione viene posta alla salvaguarda della vista degli utenti, con tecnologie per la riduzione delle emissioni di luce blu e flicker-free, sempre con il supporto ad Adaptive Sync.

Il suo prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, solo in questo periodo potrà essere vostro a 149,99 euro, contro i 305,14 euro di listino. Per acquistarlo premete qui.