Xiaomi Robot Vacuum

Xiaomi, tramite il suo brand Mijia, ha svelato il nuovo Robot Vacuum Mop 5 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta sulle prestazioni elevate e su un uso estensivo dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo raggiunge una potenza di aspirazione di 23.000 Pa, tra le più alte del settore, e introduce una nuova base multifunzione pensata per ridurre al minimo la manutenzione.

Potenza di aspirazione record e lavaggio intelligente

Il nuovo Mop 5 Pro si distingue innanzitutto per l’elevata potenza di aspirazione, che raggiunge i 23.000 Pascal, superando molti concorrenti di fascia alta. Accanto alla funzione di aspirazione, il robot integra un sistema di lavaggio con due panni contro-rotanti montati su bracci estensibili. Questa configurazione consente di raggiungere gli angoli e le zone più difficili, migliorando la qualità complessiva della pulizia.

Il dispositivo è accompagnato da una nuova dock avanzata, che include funzioni di lavaggio automatico dei panni, asciugatura ad aria calda, stiratura a 80°C e un sistema di rilavaggio intelligente basato su sensori che rilevano la qualità dell’acqua. È disponibile anche una versione con collegamento diretto alla rete idrica, per il rifornimento automatico dell’acqua pulita e lo scarico dell’acqua sporca.

Il Mop 5 Pro integra un sistema di computer vision con AI, in grado di riconoscere oltre 200 oggetti e 47 tipologie di sporco. Questa capacità permette al robot di adattare il comportamento in tempo reale, ottimizzando la pulizia in base agli ostacoli e alle condizioni del pavimento. Il riconoscimento visivo contribuisce anche a evitare inceppamenti, per esempio con cavi o mobili bassi.

Il controllo è affidato all’app XiaoAI, compatibile anche con HyperOS Connect. L’utente può gestire il robot da remoto, programmare cicli, definire confini virtuali, monitorare lo stato di pulizia e utilizzare comandi vocali per avviare le operazioni.

Xiaomi dichiara che il sacchetto della polvere va sostituito ogni 75 giorni in condizioni di utilizzo standard. Questo dato, combinato alla gestione automatica dell’acqua e dei panni, indica una manutenzione ridotta e una maggiore autonomia operativa rispetto ai modelli precedenti.

Il Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro è stato lanciato ufficialmente in Cina, dove è già disponibile per l’acquisto. Il prezzo di partenza è di 4.999 yuan, equivalenti a circa 608 euro al cambio attuale. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul possibile arrivo del prodotto in Europa o in altri mercati internazionali.