OPS Special 300 GB: l’offerta per chi cerca tanti giga e attivazione smart

OPS! Mobile rilancia la sua strategia nel mercato virtuale con OPS Special 300 GB, una tariffa pensata per chi ha bisogno di tanti giga e minuti illimitati, senza rinunciare a semplicità e trasparenza. L’offerta prevede minuti senza limiti verso tutti, 100 SMS e ben 300 giga in 4G, suddivisi in 150 giga base e 150 giga extra, concessi direttamente da OPS! Mobile.

Il costo mensile è di 9,99€ per sempre, senza vincoli o rincari futuri. Un prezzo che rende la promo tra le più aggressive nella fascia sotto i 10 euro, soprattutto considerando la quantità di traffico dati disponibile ogni mese. Gli utenti sono i primi testimoni di quanto questa soluzione sia una delle migliori. Molti di loro sono infatti arrivati da gestori molto più facoltosi e affermati sul panorama della telefonia mobile italiana.

Attivazione solo con SPID e SIM spedita gratis

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore, ad eccezione di Vodafone. Non è disponibile per chi ha già una SIM OPS! Mobile o per chi proviene direttamente da Vodafone. Il processo di attivazione è interamente digitale e avviene esclusivamente tramite SPID, garantendo una procedura veloce, sicura e senza modulistica cartacea.

Il costo iniziale da sostenere è 9,90€ una tantum, relativo alla sola attivazione. La spedizione della SIM è gratuita, senza altri addebiti nascosti.

Un pacchetto completo per chi consuma tanti dati

Con 300 giga al mese, OPS Special 300 GB è una delle offerte più generose tra quelle proposte dai gestori virtuali. L’erogazione su rete 4G permette una navigazione stabile per streaming, app, social e lavoro in mobilità. I minuti illimitati garantiscono libertà nelle chiamate quotidiane, mentre i 100 SMS restano utili per comunicazioni occasionali.

Una soluzione ideale per chi cerca molti dati, attivazione rapida e un prezzo fisso, il tutto in un piano accessibile e senza complicazioni. Non resta altro che scegliere questa grande offerta.