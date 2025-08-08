IliadNewsOperatori Telefonici

Iliad lancia le offerte TOP per l’estate: fino a 300 giga, 5G e prezzi fissi

Tre opzioni disponibili fino al 18 settembre in casa Iliad, tutte con minuti illimitati e vantaggi extra da godersi

Iliad apre la stagione estiva con una nuova gamma di offerte chiamata TOP, pensata per chi cerca tanti giga, rete 5G e massima trasparenza. Le nuove promozioni partono da 150 giga al mese a 7,99€, fino ad arrivare a 300 giga con navigazione in 5G a 11,99€ al mese, sempre con minuti e SMS illimitati inclusi.

Le offerte sono attivabili fino al 18 settembre alle 15:00, sia da nuovi clienti che da chi è già utente Iliad, a patto che si possieda un’offerta con canone mensile pari o inferiore a quello della nuova promo selezionata. Tutte le soluzioni prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e mantengono il prezzo fisso per sempre, senza vincoli o costi nascosti.

TOP 150, TOP 250 e TOP 300: dettagli e differenze

TOP 150 PLUS è la più economica della serie: 7,99€ al mese per 150 giga in 4G, con 20 giga dedicati in Europa. Perfetta per chi cerca un piano solido ma vuole restare sotto gli 8 euro.

TOP 250 PLUS, invece, offre 250 giga in 5G, 25 giga in roaming UE e supporto alle chiamate VoLTE, a 9,99€ mensili. In abbinamento alla fibra Iliad, il costo può scendere grazie agli sconti disponibili: 4€ in meno al mese con Iliad Fibra Pura, 5€ con Iliadbox Super.

Chi desidera il massimo può scegliere TOP 300 PLUS, che a 11,99€ al mese propone 300 giga in 5G, 30 giga per l’Europa, supporto VoLTE e gli stessi sconti legati alla fibra. È l’offerta più generosa in assoluto della gamma Iliad per quanto riguarda i dati in roaming UE, sia per quantità che per rapporto qualità/prezzo.

Un’estate tra trasparenza, giga e connettività 5G con Iliad e le sue offerte

Tutte le offerte includono minuti e SMS senza limiti, come da tradizione Iliad, e beneficiano dell’infrastruttura proprietaria dell’operatore. Il lancio arriva in parallelo a un rinnovamento dei chioschi Iliad, che ora permettono anche l’acquisto di smartphone, segnando un ulteriore passo avanti nell’offerta retail del brand.

