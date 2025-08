Smartwatch usato per sbloccare uno smartphone Android?

Google, con l’arrivo di Android 15, continua a rafforzare l’integrazione tra dispositivi all’interno del suo ecosistema. Ciò puntando sempre di più su praticità e sicurezza. Tra le novità più interessanti in fase di sviluppo vi è una funzione che permetterà allo smartwatch di agire come una sorta di “chiave digitale” per sbloccare il proprio smartphone. Semplificando così le interazioni quotidiane tra i due dispositivi. Dato che l’orologio intelligente viene spesso utilizzato mentre il telefono si trova a portata di mano, ha senso sfruttare tale vicinanza come indicatore dell’identità dell’utente. Così, quando lo smartwatch è connesso via Bluetooth e risulta sbloccato, Android sarà in grado di interpretare tale combinazione come un segnale attendibile. Autorizzando automaticamente lo sblocco del telefono senza verifiche manuali.

Smartwatch usati per sbloccare gli smartphone

Tale possibilità è stata individuata grazie all’analisi del codice della versione beta 25.29.21 dei Google Play Services. Il riferimento diretto è alla funzionalità “Identity Check”, introdotta proprio con Android 15 per aumentare i livelli di sicurezza. Proprio in tale contesto, l’orologio potrebbe presto rientrare nella categoria dei “dispositivi fidati”, diventando uno strumento riconosciuto per validare l’identità del proprietario e consentire l’accesso al telefono.

Google, però, ha pensato anche ai casi in cui tale automatizzazione potrebbe non essere desiderabile. Al fine di impedire l’accesso non autorizzato allo smartphone collegato. Per tale motivo, la nuova funzione non sarà attiva di default. Gli utenti avranno piena libertà di decidere se adottarla o meno, configurandola secondo le proprie abitudini e necessità.

Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale per il rilascio di tale feature. Ma il fatto che sia già presente nei codici preliminari suggerisce che non dovrebbe mancare molto prima di vederla in azione. Si tratta di un’ulteriore evoluzione della sinergia tra smartphone e smartwatch. Un equilibrio che mira a rendere sempre più fluida e sicura l’esperienza d’uso dell’ambiente Android.