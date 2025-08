Iliad porta gli smartphone nelle SIMBOX: si possono acquistare anche iPhone e Galaxy

Le SIMBOX di Iliad, presenti nei centri commerciali e negli Iliad Corner sparsi in tutta Italia, diventano più complete che mai. Accanto alla classica attivazione della SIM, da oggi permettono anche di acquistare smartphone nuovi e rigenerati. Una mossa che amplia le possibilità per chi entra nel mondo Iliad, rendendo più semplice portarsi a casa non solo un’offerta mobile, ma anche un dispositivo aggiornato.

Il processo è pensato per essere intuitivo e rapido: si sceglie il modello desiderato direttamente dal chiosco, si completa l’acquisto, e lo smartphone viene spedito a casa entro 3-5 giorni lavorativi. La presenza di personale in negozio aiuta chi ha bisogno di un supporto pratico nella scelta del modello o nella procedura d’acquisto.

Tutti i modelli, anche a rate senza interessi

Il catalogo Iliad include circa 30 modelli, con una selezione che va dai Galaxy A16 ai pieghevoli Galaxy Z Fold7, fino agli ultimi iPhone, dal 16e al 16 Pro Max. Non mancano nemmeno i rigenerati, proposti a prezzi competitivi: si parte da 169€ per un iPhone SE 2020, fino ad arrivare a circa 600€ per un iPhone 13 Pro.

Per il pagamento, Iliad propone tre soluzioni:

Pagamento in un’unica soluzione direttamente in-store ;

Rateizzazione con Findomestic (per Samsung e Apple): anticipo zero , tasso zero , 12 o 24 mesi;

Rateizzazione con Younited (solo per Apple): anticipo e tasso zero, 12 o 20 mesi, con possibilità di permuta.

Queste opzioni rendono accessibili anche i modelli di fascia alta, senza dover affrontare subito l’intero costo.

Una scelta strategica per rafforzare il legame con gli utenti

Con questa novità, Iliad compie un ulteriore passo verso un’esperienza d’acquisto più completa e centralizzata nei suoi canali fisici, sfruttando la rete capillare di SIMBOX. L’operatore conferma così la volontà di semplificare la tecnologia, offrendo uno spazio unico dove scegliere sia il piano tariffario sia lo smartphone, il tutto con trasparenza e senza costi nascosti.