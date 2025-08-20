Insta360 Go Ultra: ecco i dettagli del nuovo dispositivo

Il prossimo passo nella linea delle micro action cam di Insta360 potrebbe chiamarsi Go Ultra. Anche se l’azienda non ha ancora confermato nulla, online stanno già circolando immagini e schede tecniche attribuite a fonti affidabili, rilanciate dal noto leaker Roland Quandt. Uno dei primi dettagli emersi riguarda il design, che rompe con la tradizione. Il corpo non è più liscio e allungato come nelle generazioni passate, ma assume una forma più geometrica, con lati di circa tre centimetri. Anche il peso cresce in modo evidente, raggiungendo i 53 grammi. Un balzo notevole se si pensa che la Go 3 si fermava a 35,5 grammi e la Go 2 a soli 26,5. Un cambiamento coerente con le nuove caratteristiche introdotte.

Insta360 Go Ultra: cosa sappiamo finora?

Il centro tecnologico del modello è un sensore da 1/1,28 pollici. Tale componente permetterà di registrare in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo. Non mancherà una modalità dedicata a chi preferisce colori più intensi e maggiore gamma dinamica: l’Active HDR, che opera in 4K/30fps. Come prevedibile, saranno presenti sia la stabilizzazione elettronica che il blocco dell’orizzonte, ormai imprescindibili per chi utilizza le action cam in sport o riprese dinamiche.

La lente, posizionata in un angolo della scocca, rappresenta una scelta che oltre al design potrebbe favorire soluzioni di ripresa più creative. Accanto alla videocamera torna anche l’Action Pod. Il dispositivo potrà essere utilizzato come controller remoto, come batteria supplementare e includerà un display orientabile utile per controllare l’inquadratura in tempo reale. Non ci sono ancora dati ufficiali sull’autonomia, ma l’obiettivo sembra chiaro: offrire riprese più lunghe.

Dal punto di vista estetico, la Go Ultra dovrebbe mantenere una certa continuità cromatica. Ciò con le due opzioni classiche, bianco e nero. Non ci sono informazioni precise sul lancio. Se le indiscrezioni troveranno conferma, la Go Ultra si inserirà come uno dei modelli più completi del settore.