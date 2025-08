Samsung Galaxy S26 Ultra: nuovi dettagli su design, fotocamere e ricarica

Sono arrivati da poco i nuovi pieghevoli ma si parla già insistentemente nel prossimo top di gamma, ovvero Samsung Galaxy S26 Ultra. Durante le ultime ore sono spuntate sul web nuove notizie molto attendibili che porterebbero ad alcuni cambiamenti chiave all’interno del flagship sudcoreano riguardo a prestazioni, fotocamere, ricarica, display e design.

In merito all’estetica, Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere più sottile e leggero rispetto al predecessore, forse al di sotto dei 7 mm di spessore. Una scelta che potrebbe comportare un modulo fotografico più sporgente, ma che aprirebbe anche alla possibilità di un nuovo materiale per la batteria, su cui Ice Universe aveva già lasciato intendere alcuni cambiamenti. Anche per quanto riguarda il peso ci sarà una piccola diminuzione che non discosterà molto S26 Ultra dall’attuale S25 Ultra.

È la potenza di ricarica della batteria che dovrebbe far segnare l’upgrade più alto: si passerebbe da 45 a 60W, mantenendo però la stessa capacità da 5.000 mAh. Un progresso atteso da tempo, che non stravolge l’autonomia ma migliora significativamente i tempi di ricarica.

Fotocamere e prestazioni: si punta all’equilibrio

Sul fronte fotografico, Samsung manterrà il sensore ISOCELL HP2 da 200 MP, ma con un’apertura maggiore, che permetterà di catturare più luce, migliorando la resa in condizioni di scarsa luminosità. Anche la teleobiettivo 3x sarà rivista, mentre la periscopica 5x riceverà un aggiornamento mirato proprio a una maggiore apertura, per immagini più dettagliate anche da lontano.

Quanto alle prestazioni, è previsto il debutto del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Elite “For Galaxy”, ma non è da escludere la presenza dell’Exynos 2600 in alcune varianti. Secondo i primi test, Exynos offrirebbe una GPU particolarmente performante, mentre Snapdragon resterebbe in vantaggio sul piano della CPU.

Il display da 6,9 pollici OLED sarà accompagnato da un nuovo rivestimento antiriflesso di terza generazione, che migliorerà la leggibilità alla luce diretta. Samsung dovrebbe inoltre introdurre la tecnologia di depolarizzazione CoE, anche se i vantaggi concreti non sono ancora del tutto chiari.

Se le anticipazioni verranno confermate, Galaxy S26 Ultra si preannuncia come un dispositivo più raffinato e potente, pronto a consolidare la leadership di Samsung nel segmento premium.