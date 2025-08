Oppo Find X9 Pro: emersi rumor riguardo la batteria (e non solo)

Anche se ancora lontano dal suo lancio, l’interesse attorno al futuro Find X9 Pro cresce rapidamente. Le recenti indiscrezioni trapelate non solo alimentano l’attesa, ma dipingono un quadro già piuttosto definito del dispositivo. Al centro di tali anticipazioni si trovano due ambiti in particolare: l’autonomia energetica e il comparto fotografico. Settori in cui Oppo sembra voler fare un salto di qualità evidente. Nel dettaglio, l’autonomia potrebbe ricevere un trattamento d’eccezione. Il Find X9 Pro sarebbe, infatti, dotato di una batteria dalle dimensioni decisamente superiori rispetto alla media del settore. Si parla di una capacità che parte da 7.000 mAh e potrebbe arrivare fino a 7.500 mAh. E non è tutto. Il dispositivo dovrebbe supportare la ricarica wireless a 50W. Un valore che lo collocherebbe tra i pochi in grado di offrire una ricarica veloce anche senza l’uso del cavo. Sulla ricarica cablata non sono ancora emerse informazioni precise, ma le aspettative puntano a una potenza pari o superiore agli 80W.

Oppo si evolve con il Find X9 Pro?

Riguardo il display, i rumor parlano di uno schermo LTPO OLED piatto da 6,78 pollici. Caratterizzato da bordi sottili e da una resa visiva di alto profilo. Il fronte fotografico non sembra essere da meno. Ciò grazie all’integrazione di una tecnologia che punta tutto su qualità e ingrandimento. In particolare, si parla di un teleobiettivo periscopico da ben 200 MP. Una soluzione che dovrebbe sfruttare il sensore ISOCELL HP5 di Samsung. Le dimensioni di quest’ultimo (1/1,56 pollici) garantirebbero una resa dettagliata anche in condizioni complesse. La fotocamera posteriore dovrebbe essere collocata nell’angolo superiore sinistro della scocca.

A gestire le prestazioni sarà probabilmente il Dimensity 9500, il nuovo chipset di punta targato MediaTek. Completerebbe il pacchetto un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nel pannello. A cui si aggiunge una doppia certificazione di resistenza contro acqua e polvere: IP68 e IP69. Con tali premesse non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Oppo riguardo tali specifiche.