TikTok Pro arriva in Europa: cosa cambia con questa nuova app

TikTok Pro è ufficialmente in arrivo. Il lancio europeo della nuova app social è stato infatti annunciato durante le scorse ore, aprendo dunque una visione nuova e totalmente diversa rispetto all’app tradizionale. Non sarà a pagamento e non avrà funzioni superiori: questa nasce per sostenere associazioni benefiche, ONG e progetti no profit. La distribuzione è cominciata in Germania e Portogallo, e l’estensione ad altri Paesi è attesa a breve.

Niente pubblicità, shopping o live streaming

La prima differenza rispetto all’app principale riguarda le funzionalità assenti: TikTok Pro non include né lo shopping, né le dirette, né la pubblicità. L’idea è quella di offrire un ambiente più sobrio e concentrato sulla sensibilizzazione sociale, rinunciando agli strumenti tradizionalmente legati alla monetizzazione.

Nonostante questo, i video visibili restano in gran parte gli stessi della piattaforma originale. La differenza sostanziale riguarda ciò che ruota attorno ai contenuti: nuovi strumenti per sostenere cause benefiche e un’architettura pensata per facilitare il coinvolgimento degli utenti in progetti sociali.

Il programma Sunshine e i “raggi di sole virtuali”

Elemento centrale della nuova piattaforma è il programma Sunshine, che consente agli utenti di supportare attivamente organizzazioni del terzo settore. Attraverso l’interazione con contenuti creati da queste realtà – tramite like, condivisioni o ricerche mirate – è possibile generare “raggi di sole”, una sorta di moneta virtuale.

Più una persona interagisce o invita altri a partecipare, più raggi accumula. A ogni soglia raggiunta, sarà TikTok stessa a effettuare una donazione reale all’organizzazione scelta, trasformando quindi l’engagement in sostegno economico concreto.

Una strategia alternativa, anche per differenziarsi

L’arrivo di TikTok Pro sembra parte di una strategia più ampia con cui l’azienda prova a diversificare la propria presenza e a rafforzare la propria reputazione in ambito sociale. In un momento in cui la piattaforma affronta dibattiti normativi e critiche in vari Paesi, TikTok sceglie di lanciare un’app “parallela” senza inserzioni e finalità commerciali dirette, destinata a un pubblico potenzialmente più sensibile e meno interessato al lato intrattenitivo puro.

L’app è già disponibile al download in Germania e Portogallo. A breve sarà scaricabile anche in Spagna e, secondo quanto trapela, in altri Paesi europei ed extra-europei.