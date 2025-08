Samsung Galaxy S26

Samsung prepara il debutto della serie Galaxy S26 puntando su un miglioramento dell’autonomia per i modelli Pro ed Edge, senza intaccare il design sottile introdotto con la generazione attuale. Le nuove informazioni, emerse grazie a GalaxyClub, anticipano batterie potenziate per entrambi i dispositivi, segnando un passo avanti rispetto ai Galaxy S25.

Galaxy S26 Pro: più batteria e nome nuovo per il modello base

Il futuro Galaxy S26 Pro, che dovrebbe sostituire il modello standard della linea, integrerà una batteria da 4.300 mAh, valore tipico, pari a 4.175 mAh nominali. L’incremento è di 300 mAh rispetto alla batteria da 4.000 mAh del Galaxy S25, un dato rilevante in un contesto dove ogni miglioramento energetico può incidere sensibilmente sulla durata giornaliera.

Anche il Galaxy S26 Edge vedrà una capacità aumentata della batteria, che dovrebbe toccare i 4.200 mAh tipici (4.078 mAh nominali), contro i 3.900 mAh del Galaxy S25 Edge. Anche in questo caso l’incremento è di 300 mAh, a conferma di una strategia uniforme per migliorare l’autonomia dei modelli non-Ultra della serie, senza compromettere l’estetica e la sottigliezza.

Il dato forse più interessante riguarda proprio lo spessore dei nuovi modelli. Nonostante le batterie più capienti, Samsung sembrerebbe intenzionata a mantenere – o addirittura ridurre – il profilo sottile dei Galaxy S26 Pro ed Edge. La scelta appare coerente con quanto visto nell’attuale Edge, che ha portato il design a un livello più raffinato senza sacrificare prestazioni o autonomia.

Al momento, le informazioni ufficiali non includono il Galaxy S26 Ultra, per cui non è chiaro se ci sarà un effettivo aggiornamento della batteria rispetto alla generazione precedente. Le indiscrezioni emerse finora non indicano cambiamenti significativi, ma la situazione potrebbe evolversi con l’avvicinarsi della presentazione prevista per gennaio 2026, in linea con la tradizione Samsung.

Con questo potenziamento delle batterie, Samsung continua a investire sul fronte dell’efficienza energetica, rispondendo a una richiesta costante degli utenti. L’incremento, pur non rivoluzionario, rappresenta un miglioramento tangibile che potrebbe fare la differenza nella vita quotidiana, specialmente con un uso intensivo. La scelta di mantenere inalterato lo spessore è un equilibrio progettuale che punta a combinare design e prestazioni.

Il passaggio da Galaxy S26 a Galaxy S26 Pro per il modello base riflette un riposizionamento strategico della gamma. Samsung sembra voler differenziare ulteriormente i suoi dispositivi, riservando il nome Ultra al top di gamma e introducendo una nomenclatura che richiama maggiore professionalità e prestazioni anche nei modelli standard. La serie S26, nel suo complesso, potrebbe quindi rappresentare un nuovo punto di partenza per l’intera linea S.