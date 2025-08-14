1Mobile: offerta 5G con valanga di giga per tutti

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta telefonica che sia in grado di soddisfare le esigenze che abbiamo durante l’arco del mese rappresenta un elemento fondamentale della vita digitale di ognuno di noi, ogni utente infatti ha bisogno mensilmente di minuti, SMS giga di traffico dati per navigare immobilità che possano portarlo tranquillamente a termine del mese di fatturazione senza nessun tipo di preoccupazione, queste caratteristiche rappresentano elementi ormai indispensabili.

Dunque scegliere un’offerta che possa garantire tutto il necessario da questo punto di vista rappresenta uno step altrettanto fondamentale soprattutto considerando che qui in Italia i cataloghi di offerte sono davvero vasti e ricchi di opzioni tra le quali scegliere, dunque bisogna analizzare con attenzione le varie offerte disponibili in modo da trovare quella più giusta e non sbagliare scelta, un provider che potrebbe sicuramente fare al caso vostro e rappresentato da 1Mobile che da diversi anni garantisce un servizio davvero eccellente, oggi vi parliamo di una nuova offerta che potrebbe davvero risultare interessante.

Tanti giga in 5G ad un ottimo prezzo

L’offerta che vi portiamo oggi vi permette di ottenere la bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, i punti forti sono per rappresentati dal prezzo che sarà di soli 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € al mese dopo il secondo e la portabilità, l’operatore infatti garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo o costo aggiuntivo, un elemento che nel mercato della telefonia attuale risulta davvero raro infatti pochi operatori offrono.

Per l’attivazione, ovviamente vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto rosso per poi seguire tutti gli step per effettuare l’attivazione online in pochi clic sia che scegliate un nuovo numero sia che scegliate di effettuare la portabilità da altro operatore.