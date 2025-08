Amazon stupisce tutti: HONOR Magic V3 5G con sconto del 25%

HONOR Magic V3 5G a un prezzo che non avreste mai immaginato ma che oggi Amazon offre per andare incontro alle vostre esigenze. Quante volte avete desiderato acquistare un nuovo smartphone con un design del tutto affascinante ma il costo elevato ha bloccato i vostri progetti? Oggi non dovete più preoccuparvi perché questo dispositivo a marchio HONOR costa davvero poco.

Parliamo infatti di uno sconto del 25% sul prezzo di listino che, di conseguenza, vi consente di risparmiare parecchio rispetto ad altri giorni. In più, avete l’opportunità di approfittare della spedizione gratuita e della garanzia di 24 mesi sul dispositivo.

HONOR Magic V3 5G a prezzo incredibile

Alla base di questo smartphone c’è l’innovativa cerniera in acciaio HONOR che presenta una struttura monoscocca ad arco che si contraddistingue non solamente per leggerezza ma anche per resistenza. Non a caso, infatti, è stata testata per resistere a ben 500.000 aperture e chiusure. Oltre a ciò, è bene ricorda che questo smartphone HONOR ha uno spessore di soli 9,2 mm quando viene piegato e di 4,35 mm quando viene aperto, con un peso di soli 226 grammi.

Nessun problema se siete abituati a utilizzare lo smartphone tutto il giorno perché questo HONOR Magic V3 5G dispone di una batteria ultra grande da 5.150 mAh che dura tutta la giornata. Non è mancata, inoltre, un’attenta progettazione che consente di offrire un’adeguata resistenza all’acqua IPX86. Ciò permette di conseguenza di immergersi in acqua dolce fino a una profondità di massima di 1,5 metri per un periodo di tempo massimo di 30 minuti.

Non perdete altro tempo! Oggi l’HONOR Magic V3 5G può essere acquistato con un prezzo incredibile di soli 1.499,90 euro anziché 1.999,90 grazie a uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Approfittatene subito.