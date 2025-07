HONOR: i 7000 mAh come standard

HONOR ha deciso di alzare l’asticella. Negli ultimi mesi, il marchio cinese si è distinto nel panorama Android per aver introdotto smartphone dotati di batterie decisamente più capienti rispetto alla media, e ora intende trasformare questa strategia in una regola. Secondo quanto riferito da Digital Chat Station, noto insider del settore, la compagnia ha in programma di rendere i 7000 mAh uno standard nei dispositivi top di gamma futuri. L’obiettivo è chiaro: offrire una maggiore autonomia per sostenere i consumi in crescita dei processori di nuova generazione, sempre più potenti e affamati di energia.

HONOR e le sue batterie sempre più grandi, ma cosa dice la concorrenza?

Ma l’ambizione non si ferma ai modelli flagship. La vera sorpresa arriva dalla fascia media, dove HONOR starebbe già sperimentando soluzioni ancora più estreme, superando anche gli 8000 mAh. Un esempio tangibile è il nuovo HONOR X70, dotato di una batteria in silicio-carbonio da ben 8300 mAh. Un netto salto in avanti rispetto al predecessore HONOR X60. Che si fermava a 5880 mAh. O al fratello maggiore X60 Pro, con i suoi 6600 mAh. Si tratta di un cambio di passo deciso. Si potrebbe riscrivere le regole del settore per quanto riguarda l’autonomia degli smartphone.

Il trend è in crescita e sembra destinato a cambiare gli equilibri nel settore mobile. HONOR non è l’unica a sperimentare batterie di nuova generazione. Ma è tra le poche ad averle già implementate in modelli commerciali. La prossima serie HONOR Magic8 dovrebbe anch’essa superare i 7000 mAh. Migliorando nettamente i 5650 mAh della precedente Magic7. Resta ora da vedere se anche altri produttori seguiranno questa strada. Samsung, ad esempio, continua a utilizzare batterie al litio di capacità più contenuta. Ma potrebbe decidere di aggiornare la propria strategia con l’arrivo della serie Galaxy S26. Prevista per il 2026.

L’adozione di batterie più grandi pone interrogativi anche su peso, dimensioni e dissipazione del calore. Ma HONOR sembra determinata a superare queste sfide.