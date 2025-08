Google AI Mode arriva nel widget di ricerca

Google ha avviato una distribuzione più ampia di AI Mode. A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha presentato una scorciatoia ora visibile all’interno del widget di ricerca collocato sulla schermata principale. Dopo una fase iniziale di test, Google ha deciso di implementare in modo più esteso tale innovazione, portandola anche nella versione stabile dell’app Google. La scorciatoia introduce un accesso diretto all’AI Mode, rendendo possibile l’inserimento di prompt come si farebbe con una comune ricerca testuale. La differenza principale risiede nell’interfaccia. Il passaggio alla AI Mode apre una schermata a tutto schermo, pensata per gestire l’interazione con l’intelligenza artificiale in modo più efficace. Il rollout di tale novità è legato alla versione 16.28 dell’app Google, dove l’icona è collocata accanto ai già noti pulsanti per la ricerca vocale e per Google Lens.

Google: nuova opzione disponibile per AI Mode

Tale integrazione si rivela particolarmente comoda per coloro che fanno largo uso delle soluzioni AI offerte da Mountain View. Ciò perché elimina la necessità di passaggi intermedi come l’apertura manuale dell’applicazione o la navigazione nei suoi sottomenu. Accedere alla modalità AI, grazie a tale modifica, è accessibile con un singolo tocco. È importante sottolineare che l’opzione non è riservata solo ai dispositivi Pixel. Anche su smartphone di altri marchi è possibile accedere a tale modalità.

Per attivare la scorciatoia è sufficiente una pressione prolungata sul widget Google già presente sulla schermata home. Da lì si entra nella schermata di modifica, che permette la personalizzazione del widget, incluse opzioni come tema e livello di trasparenza. In tale interfaccia è stata aggiunta una sezione denominata “Scorciatoie”.

Con tale aggiornamento, Google dimostra il suo impegno costante nell’evoluzione delle sue opzioni dedicate all’intelligenza artificiale. Con AI Mode gli utenti possono accedere ad un tipo di ricerca online più interattivo e semplificato. Non resta che sperimentare le novità introdotte dall’azienda di Mountain View.