Proiettore in 4K a basso prezzo su AliExpress: ottima offerta per tutti

Gli utenti si ritrovano in questi giorni a poter fare i conti con una promozione a dir poco molto interessante disponibile direttamente su AliExpress, con la quale riuscire a mettere le mani su un proiettore di alto livello, in vendita però ad un prezzo decisamente più basso del normale.

Si tratta di un Magcubic, azienda davvero conosciuta nel segmento dei proiettori di relative piccole dimensioni, adatti per un’utenza consumer, senza puntare verso soluzioni troppo performanti e complesse. I suoi prodotti sono disponibili sia su Amazon che su AliExpress, ma è proprio su quest’ultima dove possiamo riuscire a raggiungere un buon compromesso in termini di prezzo finale di vendita.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è estremamente piccolo, sta addirittura nel palmo di una mano e può facilmente essere trasportato/spostato ovunque vogliate, posizionandolo anche in uno zaino. E’ composto sostanzialmente da due parti: una base di appoggio collegata al corpo centrale mediante due perni, che ne facilitano la rotazione anche di 180 gradi. La variante attualmente in promozione è la HY300, caratterizzata da una luminosità massima di 290 ANSI, risoluzione nativa in 1080p ma con possibilità di upscaling in 4K, oltre alla presenza di sistema operativo Android preinstallato al suo interno.

Proprio quest’ultima specifica rappresenta il tratto distintivo, ciò che gli permette di distinguersi dalla massa, in quanto facilita ad esempio la trasmissione di contenuti, l’accesso alle principali applicazioni di streaming, oltre alla fruizione di aggiornamenti sempre tempestivi e completi.

Proiettore Magcubic in promozione oggi su AliExpress

Il prodotto, in vendita in due colorazioni differenti (bianco o grigio), può essere vostro oggi con una spesa finale da sostenere pari a soli 37,36 euro. Il valore iniziale dell’ordine sarebbe di 139,14 euro, ma in questo modo il consumatore può davvero risparmiare moltissimo sul suo acquisto. Ordinatelo subito premendo il seguente link.

Come anticipato, la spedizione avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con consegna in tempi brevi.