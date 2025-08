Estate tecnologica: i migliori accessori tech da portare in spiaggia

Il periodo estivo è perfetto per trascorrere lunghe giornate tra mare, sole e relax. Per chi non rinuncia alla tecnologia nemmeno in spiaggia, esistono diversi accessori progettati per resistere a sabbiature, calore e schizzi d’acqua. La scelta dei dispositivi giusti aiuta a godere di funzionalità smart senza mettere a rischio la loro integrità. Gli accorgimenti infatti sono davvero tanti e bisogna tenerne conto, soprattutto quando si va in spiaggia al caldo.

Speaker Bluetooth impermeabili

Uno degli accessori più gettonati è lo speaker portatile waterproof. Compatti, resistenti e con buona autonomia, sono ideali per ascoltare musica anche vicino all’acqua. Alcuni modelli si agganciano all’ombrellone o allo zaino, e integrano comandi vocali per cambiare brano senza toccare il telefono.

Auricolari con protezione IP

Anche in spiaggia si può ascoltare musica in modo discreto. Gli auricolari true wireless certificati IPX5 o superiori garantiscono protezione contro sudore, spruzzi e sabbia. Alcuni modelli sono progettati per non cadere neppure durante una nuotata leggera. La scelta ovviamente è molto vasta, in base a tutte le tasche e a tutte le esigenze.

Powerbank e ventilatori USB

Quando fa molto caldo, un piccolo ventilatore USB ricaricabile può diventare un alleato prezioso. Sono leggeri, silenziosi e si collegano facilmente a una powerbank. Quest’ultima rimane fondamentale: tra foto, video e musica, la batteria si consuma velocemente, soprattutto in condizioni di alta luminosità.

Custodie protettive e supporti da viaggio

Per evitare danni da sabbia o acqua salata, le custodie impermeabili universali sono la soluzione più semplice ed efficace. Alcune permettono anche di scattare foto sott’acqua. Esistono poi piccoli supporti pieghevoli per tenere il telefono in posizione stabile sulla sdraio, perfetti per guardare contenuti senza tenerlo in mano.

Con pochi accessori mirati, la tecnologia può seguire anche in spiaggia senza compromessi. È in questo modo che l’estate diventa molto più comoda e piacevole, anche per chi magari non la ama.