Soundcore Boom 3i: il nuovo speaker Anker da 50W che sopravvive a qualsiasi avventura – Recensione

Con il nuovo Soundcore Boom 3i, lanciato a giugno 2025, l’azienda di proprietà Anker punta dritto al cuore degli avventurieri digitali: camperisti che vogliono animare le serate sotto le stelle, beach-goer alla ricerca del soundtrack perfetto per le giornate al mare, studenti universitari che organizzano feste improvvisate nel parco.

Il mercato dei party speaker 80 W rugged è affollato, dominato da nomi altisonanti come JBL e Sony, ma Soundcore ha dimostrato di saper competere con prodotti come il Motion Boom Plus e il Boom 2. Il Boom 3i rappresenta l’evoluzione naturale di questa filosofia: offrire prestazioni audio convincenti in un package praticamente indistruttibile, il tutto a un prezzo che non svuota il portafoglio. La promessa è ambiziosa: uno speaker che sopravvive a sabbia, sale, acqua e cadute, mantenendo una qualità sonora che fa ballare anche i più esigenti. Vediamo se mantiene le aspettative.

Design & Materiali

Aprire la confezione del Soundcore Boom 3i è come scoprire un piccolo carro armato dell’audio. La prima impressione è di solidità assoluta: questo speaker non ha paura di nulla. Il corpo principale combina plastica ABS rinforzata con inserti in tessuto tecnico che ricordano i materiali utilizzati nell’abbigliamento outdoor professionale. La texture non è solo estetica ma funzionale, garantendo una presa salda anche con le mani bagnate o sporche di sabbia.

Con dimensioni di 210 x 85 x 78.5 mm, il Boom 3i trova il giusto equilibrio tra portabilità e presenza scenica. Non è certo uno speaker da taschino, ma entra comodamente in uno zaino senza occupare troppo spazio prezioso. Il peso rimane gestibile grazie alla maniglia integrata che corre lungo tutto il lato superiore. Questa maniglia, realizzata in alluminio spazzolato con grip in gomma antiscivolo, è probabilmente uno degli elementi meglio riusciti del design: robusta quanto basta per reggere scossoni e trasporti prolungati, comoda da impugnare anche durante lunghe camminate.

L’anello LED che circonda i radiatori passivi laterali aggiunge quel tocco di modernità che piace ai giovani senza risultare pacchiano. Le luci possono essere personalizzate o disattivate completamente tramite app, dettaglio apprezzabile per chi preferisce discrezione o vuole preservare la batteria. I pulsanti di controllo, posizionati sulla parte superiore, sono leggermente incassati per evitare pressioni accidentali ma rimangono facilmente accessibili. La retroilluminazione dei tasti principali (power e Bluetooth) facilita l’uso notturno, anche se avremmo preferito vedere questa feature estesa a tutti i controlli.

La costruzione generale trasmette quella sensazione di prodotto “built to last” che cerchiamo in uno speaker outdoor. Le giunture sono precise, i materiali ben assemblati, e l’intero chassis resiste a torsioni e pressioni senza scricchiolii sospetti. La griglia metallica che protegge i driver è spessa e ben ancorata, mentre il pannello posteriore ospita le porte I/O protette da uno sportellino in gomma che sigilla perfettamente contro acqua e polvere.

Specifiche Tecniche & Connettività

Il cuore pulsante del Soundcore Boom 3i è un sistema audio da 50W che sfrutta una configurazione driver ottimizzata per la riproduzione outdoor. Sebbene Soundcore non abbia rilasciato dettagli precisi sulla disposizione dei driver, l’analisi delle prestazioni suggerisce la presenza di woofer dedicati supportati da radiatori passivi laterali, una soluzione che massimizza l’output dei bassi senza sacrificare l’efficienza energetica. La risposta in frequenza dichiarata parte da 56Hz nei bassi, un valore notevole per uno speaker di queste dimensioni.

La connettività wireless si affida al Bluetooth 5.3, garantendo stabilità del segnale fino a 10 metri anche in ambienti affollati di dispositivi. Durante i test in situazioni reali – spiagge affollate, parchi cittadini pieni di interferenze wireless – la connessione si è dimostrata rock-solid, senza dropout o lag percettibili. Il codec principale supportato è l’SBC, scelta conservativa ma sensata per garantire massima compatibilità con ogni dispositivo.

Sul pannello posteriore troviamo un ingresso AUX da 3.5mm per sorgenti cablate e una porta USB-C che gestisce sia la ricarica rapida che la funzione power bank. Quest’ultima caratteristica trasforma il Boom 3i in una batteria di emergenza per smartphone, feature salvavita durante lunghe giornate all’aperto. Il chip DSP integrato lavora silenziosamente per ottimizzare la riproduzione in tempo reale, adattando la risposta in frequenza al volume di ascolto e prevenendo distorsioni anche a livelli estremi.

La gestione energetica beneficia di una batteria agli ioni di litio la cui capacità esatta non è stata divulgata, ma che promette fino a 16 ore di riproduzione continua. Il sistema di ricarica supporta l’input fino a 30W, permettendo di recuperare l’80% della carica in circa 90 minuti – tempo perfetto per una pausa pranzo prima di ripartire per nuove avventure.

Esperienza d’Ascolto

Accendere il Soundcore Boom 3i per la prima volta è un’esperienza che sorprende. Il signature sound di Soundcore si manifesta immediatamente: bassi profondi e presenti senza essere invasivi, medi caldi che preservano la naturalezza delle voci, alti cristallini che non affaticano l’orecchio. In ambiente indoor, a volume moderato, lo speaker dimostra una maturità sonora inaspettata per la fascia di prezzo, con una separazione strumentale che permette di apprezzare i dettagli nelle produzioni più complesse.

Portando il Boom 3i all’aperto, dove è nato per eccellere, le sue qualità emergono prepotentemente. Il BassUp di Soundcore 2.0 fa la differenza quando si alza il volume: invece di perdersi nel vento e negli spazi aperti, i bassi mantengono punch e definizione. Testato con generi diversi – dall’EDM al rock, dal reggaeton al jazz – lo speaker adatta intelligentemente la sua risposta. La dance music beneficia di bassi potenti che fanno letteralmente vibrare il petto a distanza ravvicinata, mentre i brani acustici mantengono quella delicatezza necessaria per apprezzare le sfumature.

A volume massimo (96 dB dichiarati), il Boom 3i entra in territorio “festa in spiaggia”: potente abbastanza per coprire conversazioni e rumore ambientale in un raggio di 10-15 metri. La distorsione rimane sotto controllo fino a circa l’85% del volume, oltre il quale si percepisce un leggero appiattimento della dinamica – compromesso accettabile considerando che raramente si avrà bisogno di spingere così in alto.

Il confronto diretto con competitor blasonati come JBL Xtreme 4 e Sony XG300 rivela pregi e limiti. Il JBL, con i suoi 100W in modalità AC, offre maggiore headroom e bassi ancora più profondi, ma a un prezzo significativamente superiore. Il Sony XG300 vanta un’autonomia leggermente migliore e luci RGB più elaborate, ma il Boom 3i risponde con una firma sonora più equilibrata e naturale. Nel complesso, Soundcore ha trovato un sweet spot invidiabile tra prestazioni e prezzo.

Funzioni Smart & App

L’ecosistema software del Soundcore Boom 3i ruota attorno all’app Soundcore, disponibile per iOS e Android. L’interfaccia, pur non vincendo premi di design, risulta funzionale e intuitiva. La homepage mostra lo stato della batteria, il livello del volume e l’accesso rapido alle funzioni principali. Ma è nell’equalizzatore a 9 bande che l’app mostra il suo valore: la possibilità di salvare profili personalizzati permette di ottimizzare l’audio per diversi scenari – dalla spiaggia ventosa al campeggio nel bosco.

Le modalità preset includono la Soundcore Signature (bilanciata), BassUp (enfasi sui bassi), Voice (ottimizzata per podcast e audiolibri) e Treble Boost (per ambienti molto rumorosi). Ogni modalità può essere ulteriormente personalizzata e salvata, creando una libreria di profili adatti a ogni situazione. L’implementazione del PartyCast 2.0 permette di collegare fino a 100 speaker compatibili, trasformando piccoli raduni in veri eventi. Il pairing stereo con un secondo Boom 3i crea un soundstage impressionante, ideale per sonorizzare spazi ampi.

Funzioni uniche come Voice Amplifier trasformano lo speaker in un megafono improvvisato – utile per guide turistiche o istruttori fitness. L’Emergency Alarm emette un suono acuto e penetrante, feature di sicurezza apprezzabile durante escursioni in solitaria. Buzz Clean utilizza frequenze specifiche per espellere acqua e detriti dalle membrane dei driver, mantenendo le prestazioni ottimali dopo immersioni o esposizione a sabbia.

La latenza in modalità video/gaming risulta accettabile per l’uso casual, anche se gli audiofili noteranno il leggero delay tipico del codec SBC. Gli aggiornamenti firmware OTA mantengono il dispositivo al passo con bugfix e nuove feature, dimostrando l’impegno di Soundcore nel supporto post-vendita. Durante il periodo di test, un update ha migliorato sensibilmente la gestione della batteria e risolto alcuni glitch minori nell’interfaccia.

Autonomia & Ricarica

La promessa di autonomia 24 ore del marketing va contestualizzata: i test reali mostrano circa 16 ore di riproduzione continua al 50% del volume con BassUp disattivato e luci LED spente. Scenario realistico per l’uso quotidiano, che scende a 10-12 ore con volume all’80% e tutte le feature attive. Comunque rispettabile per uno speaker di questa potenza, sufficiente per un weekend di campeggio senza ansia da ricarica.

La ricarica tramite USB-C rappresenta un upgrade benvenuto rispetto alle vecchie porte proprietarie. Con un caricatore da 30W, il Boom 3i recupera il 50% di carica in 45 minuti, raggiungendo il 100% in circa 3 ore. La compatibilità con power bank esterni estende ulteriormente l’autonomia in situazioni estreme. L’indicatore LED multicolore comunica chiaramente lo stato della batteria: verde sopra il 50%, giallo tra 20-50%, rosso lampeggiante sotto il 20%.

L’impatto delle luci LED sull’autonomia è tangibile ma non drammatico: circa 2 ore in meno con effetti luminosi attivi. La modalità power bank consuma ovviamente energia, ma la capacità di salvare lo smartphone in emergenza vale il compromesso. Test di durata prolungati (6 mesi di uso regolare) non mostrano degradazione significativa della batteria, suggerendo una buona gestione dei cicli di carica.

Il sistema di gestione termica mantiene temperature operative sicure anche durante sessioni prolungate a volume elevato. Solo in condizioni estreme (sole diretto a 40°C) si nota un leggero thermal throttling che riduce temporaneamente la potenza per proteggere i componenti.

Robustezza & Portabilità

La certificazione IP68 del Soundcore Boom 3i non è marketing vuoto. Immersioni complete in piscina, docce improvvise, rotolamenti nella sabbia: questo cassa Bluetooth impermeabile ha affrontato tutto senza battere ciglio. La resistenza dichiarata all’acqua salata (5x rispetto agli standard) si traduce in tranquillità assoluta in ambiente marino. Dopo settimane di esposizione a salsedine e sabbia, nessun segno di corrosione o malfunzionamento.

I test di caduta da 1 metro su varie superfici (cemento, roccia, sabbia) confermano la robustezza strutturale. Qualche graffio estetico inevitabile, ma zero danni funzionali. La griglia metallica protegge efficacemente i driver anche da impatti diretti. La maniglia in alluminio, sottoposta a stress test con pesi superiori a quelli dello speaker, non mostra segni di cedimento o allentamento degli ancoraggi.

La galleggiabilità aggiunge un layer di sicurezza per attività acquatiche. Il Boom 3i non solo galleggia ma mantiene l’orientamento corretto con i driver rivolti verso l’alto, continuando a suonare anche in acqua. La funzione Buzz Clean post-immersione espelle efficacemente l’acqua residua in 30 secondi, ripristinando la qualità audio originale.

Il fattore di forma e il peso contenuto rendono il trasporto agevole. La cinghia removibile si aggancia saldamente a zaini, biciclette o kayak. In situazioni di trekking prolungato, il peso si fa sentire meno di quanto ci si aspetterebbe grazie alla distribuzione bilanciata e alla maniglia ergonomica.

Pro & Contro

Pro:

Resistenza eccezionale agli elementi con vera impermeabilità IP68 e protezione 5x contro acqua salata

Qualità audio sorprendente per la fascia di prezzo con bassi profondi e medi definiti

Feature uniche come Voice Amplifier e Emergency Alarm aumentano la versatilità d’uso

Contro:

Supporto limitato ai codec base (SBC) potrebbe deludere gli audiofili più esigenti

LED non disattivabili individualmente consumano batteria anche in modalità notturna

App funzionale ma con interfaccia datata che necessita refresh grafico

Conclusione

Il Soundcore Boom 3i si conferma come una scelta intelligente per chi cerca un party speaker robusto senza compromessi eccessivi su qualità audio e features. L’equilibrio raggiunto tra prezzo, prestazioni e resistenza lo rende ideale per avventurieri digitali, studenti universitari e famiglie attive che necessitano di un compagno musicale affidabile in ogni condizione.

I margini di miglioramento esistono – supporto codec avanzati, gestione più granulare delle luci LED, app più moderna – ma sono dettagli che potrebbero essere indirizzati via firmware. Nel complesso, Soundcore dimostra ancora una volta di saper interpretare le esigenze del mercato outdoor con un prodotto maturo, ben progettato e onestamente prezzato.

Per chi cerca il massimo della potenza o features bleeding-edge, esistono alternative più costose. Ma per il 90% degli utenti che vogliono semplicemente ottima musica ovunque senza preoccupazioni, il Soundcore Boom 3i rappresenta il sweet spot perfetto tra desideri e realtà. Un acquisto che difficilmente deluderà, destinato a diventare il fedele compagno di innumerevoli avventure sotto il sole, la pioggia o le stelle.

Anker Soundcore Boom 3i è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore, a un prezzo di listino di 129 euro, disponibile anche su Amazon.