Epic Games trionfa su Google

Il mondo dei videogiochi su Android è pronto a cambiare. Di recente, Epic Games ha ottenuto una grande vittoria legale contro Google, aprendo la strada all’arrivo del suo store ufficiale direttamente sul PlayStore. Dopo anni di battaglie, la corte d’appello del Nono Circuito ha confermato le decisioni del 2023, respingendo l’ultimo tentativo di Mountain View di difendere le proprie politiche considerate monopolistiche.

Per milioni di giocatori ciò significa dire addio a procedure complesse come il “sideloading”. Finora, scaricare Fortnite o accedere all’Epic Games Store richiedeva di installare manualmente un file APK, un’operazione non sempre sicura per chi non aveva esperienza. Da oggi, invece, basterà una semplice ricerca sul Play Store per scaricare il celebre battle royale insieme a titoli come Fall Guys o Rocket League Sideswipe. L’Epic Games Store su Android manterrà anche le funzioni più amate dagli utenti desktop. Ovvero la sincronizzazione del profilo tra più piattaforme e la distribuzione settimanale di giochi gratuiti, che da quest’anno include anche i dispositivi mobili.

Android apre le porte a nuovi store Games

La sentenza però non riguarda solo Fortnite. L’ingiunzione permanente ottenuta da Epic Games potrebbe permettere anche ad altri store di terze parti di entrare nello store ufficiale di Google. Tale situazione rappresenta un cambio radicale per il mondo Android, da sempre dominato dal Play Store come unico punto di riferimento. Per gli sviluppatori significa nuove possibilità di distribuzione, per gli utenti maggiore libertà di scelta.

Google, però, non intende restare a guardare. In una nota ufficiale, l’azienda ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei suoi giocatori e per i possibili rischi legati all’installazione di applicazioni attraverso store esterni. Secondo Mountain View, questa decisione potrebbe limitare l’innovazione e danneggiare l’esperienza d’uso Android. Di conseguenza, è già stata annunciata l’intenzione di continuare la sua battaglia legale, puntando su nuove strategie di difesa.

Epic Games, dal canto suo, celebra la sentenza come una vittoria non solo per l’azienda, ma per l’intero settore dei videogiochi mobili. L’arrivo del suo store sul Play Store segna l’inizio di una nuova era. Android diventa un terreno più aperto, dove anche altri protagonisti potranno sfidare il dominio di Google.