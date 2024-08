Dopo anni passati a combattere battaglie legali, Epic Games ha ottenuto una vittoria contro il monopolio imposto da Apple e Google. Quindi da pochi giorni l’Epic Games Store è disponibile su iPhone e Android. Di conseguenza, Epic Games ha deciso di rimuovere Rocket League Sideswipe sia dal Play Store siadall’Apple Store.

Cosa a portato alla decisione di Epic Games?

Lo scontro tra Epic Games e le aziende Apple e Google era iniziato nel 2020. Nonostante ciò, Rocket League Sideswipe è stato lanciato nel 2021 su Android e iOS attraverso i rispettivi store ufficiali tramite l’account Psyonix, l’azienda che ha sviluppato il gioco. Per anni è rimasto lì, ma questa situazione è destinata a cambiare a breve.

Epic infatti ha annunciato che Rocket League Sideswipe verrà rimosso dai due store a partire dal prossimo 23 agosto. Questa decisione è stata comunicata tramite un post sul sito ufficiale del gioco. I fan del titolo non dovranno preoccuparsi perché Epic ha rivelato alcune novità interessanti per chi è desideroso di continuare a giocare.

Come potrò continuare a giocare a Rocket League Sideswipe?

In molti vorranno continuare a divertirsi con Rocket League Sideswipe, proprio per questo il gioco sarà disponibile tramite l’Epic Games Store, che include già titoli di successo come Fortnite e Fall Guys. Prima di poterlo scaricare da questa nuova piattaforma sarà necessario eliminare la versione del gioco installata sul proprio smartphone. Questa procedura è valida sia per Android che per iOS.

Anche se per molti cancellare un proprio gioco potrebbe essere fastidioso, potrebbe valere la pena farlo per continuare a godersi une dei migliori giochi gratuiti disponibili su Android.

Una ricompensa per chi passa all’Epic Games Store

Coloro che scaricheranno Rocket League Sideswipe dall’Epic Games Store riceveranno una ricompensa speciale: la Diestro con finiture dorate. Questa è una nuova automobile utilizzabile immediatamente su Fortnite e, successivamente, su Rocket League. Se non siete ancora convinti otterrete anche un titolo e un avatar esclusivi come bonus.