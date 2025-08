iPhone 17 Pro, il MagSafe cambia forma e la posizione del logo: queste cover confermano

Manca ormai poco al debutto della prossima generazione di iPhone, e tra i vari rumor emersi nelle ultime settimane, uno degli aspetti più interessanti riguarda iPhone 17 Pro e il suo nuovo layout posteriore. Una foto comparsa online, condivisa dal noto leaker cinese UnclePan, mostra alcune cover pensate per i modelli della serie iPhone 17, lasciando intuire un cambiamento anche per la tecnologia MagSafe.

Sulle custodie dedicate ai modelli Pro, infatti, l’anello magnetico MagSafe non appare più nella sua forma circolare classica: nella parte inferiore risulta interrotto, presumibilmente per fare spazio al logo della mela, che secondo indiscrezioni sarà spostato più in basso sul retro del dispositivo.

Una camera bar al posto del modulo classico: come cambia iPhone 17 Pro

Il cambiamento sarebbe legato alla nuova camera bar, un’unità fotografica allungata orizzontalmente che andrà a sostituire il modulo quadrato introdotto con iPhone 11 Pro. La barra dovrebbe occupare l’intera larghezza del dispositivo, spingendo Apple a rivedere non solo la disposizione delle lenti, ma anche la posizione del logo, per mantenere una coerenza estetica tra hardware e accessori.

Le immagini delle nuove cover sembrano confermare questa tendenza: i modelli base e iPhone 17 Air mantengono il cerchio MagSafe completo, mentre sulle versioni Pro l’anello viene tagliato nella parte inferiore. Una scelta che punta a evitare sovrapposizioni con il logo Apple, migliorando al tempo stesso il bilanciamento visivo sul retro del telefono.

I produttori di accessori anticipano il design finale

A circa un mese e mezzo dal lancio ufficiale, l’attività frenetica dei produttori di cover in Cina suggerisce che molte specifiche siano già state definite. Come spesso accade, gli accessori anticipano alcuni dettagli estetici non ancora annunciati da Apple, e il riposizionamento del logo insieme alla modifica del MagSafe potrebbe diventare una delle novità distintive della linea iPhone 17 Pro. L’attesa ormai diventa sempre minore: manca poco più di un mese alla verità.