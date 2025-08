Truffa estiva con messaggio tramite e-mail: i vostri soldi potrebbero scomparire

Sfuggire alla truffa che gira all’interno della solita casella di posta elettronica può diventare difficile per gli utenti che si trovano ad affrontarne una nuova ogni giorno. Sono arrivate nuove segnalazioni proprio riguardo ad una situazione simile, la quale nasconde un inganno pericoloso e allo stesso tempo subdolo.

Più utenti infatti hanno paura di fidarsi di ciò che viene scritto all’interno delle loro e-mail, in quanto ci sono delle organizzazioni che fingono di essere aziende proprio per fregare il prossimo. In questi casi siamo di fronte ad una tecnica ormai molto ramificata e diffusa in tutto il mondo che viene chiamata phishing. Con questa infatti vengono sfruttate le disattenzioni delle persone per riuscire a rubare i loro dati personali e talvolta anche i soldi dai conti correnti che vengono violati costantemente. Oggi è il turno di un messaggio che fa credere alle persone di aver vinto un regalo, cosa che ovviamente non è vera.

Truffa: ecco come si muove l’inganno che sta mettendo a ferro e fuoco i conti correnti degli utenti

Fate attenzione in quanto una nuova truffa si sta aggirando attraverso le caselle di posta elettronica mettendo gli utenti in netta difficoltà. Sono passati giorni dall’ultima volta in cui si parlò di un inganno simile, ma anche in questo caso viene promesso un regalo da parte di una catena di vendita di articoli sportivi, ovvero Decathlon.

State attenti però: non c’è nulla di vero in tutto questo e non avrete alcun tipo di regalo da riscuotere alla cassa. L’obiettivo dei truffatori è quello di farvi cliccare sul link per scaricare un coupon che potrete presentare agli sportelli di pagamento nelle sedi disposte in tutta Italia, ma in realtà è proprio così che ruberanno i vostri dati personali. Restate quindi sempre molto attenti per evitare che queste truffe possano fregarvi.