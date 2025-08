Google vuole far crescere Now Playing sui Pixel

Google continua a investire sulle funzionalità esclusive per i suoi smartphone Pixel, e ora il focus si sposta su Now Playing. Questa funzione, capace di riconoscere i brani musicali in ascolto senza bisogno di attivare alcuna app, potrebbe presto ricevere una promozione importante. Con il prossimo aggiornamento, infatti, è probabile che venga aggiunta un’icona dedicata nel drawer delle applicazioni, rendendo più semplice per gli utenti accedere alla cronologia delle tracce riconosciute. Attualmente, questa icona è stata individuata nella build Android Canary, ma risulta ancora disattivata per impostazione predefinita.

L’obiettivo è far diventare Now Playing più popolare agli utente Pixel

Il cambiamento fa parte di una strategia più ampia di Google, che già in passato aveva anticipato nuove scorciatoie per Now Playing, sia nel centro dei comandi rapidi sia nella schermata di blocco. L’obiettivo è chiaro: aumentare la visibilità e l’utilizzo di questa funzione che, nonostante la sua utilità, rimane poco conosciuta ai più. La pagina con la cronologia dei brani è infatti parte integrante dell’app Android System Intelligence e si può già raggiungere tramite scorciatoie poco intuitive. L’introduzione di un’icona dedicata nel drawer dovrebbe quindi semplificare questa operazione, rendendo Now Playing più accessibile.

La nuova icona, per quanto al momento sia un semplice collegamento a una pagina di cronologia, rappresenta un passo importante per Google. L’azienda sembra intenzionata a far conoscere meglio questa feature agli utenti Pixel, offrendo più punti di accesso e un’esperienza più fluida. Da un lato, l’introduzione di scorciatoie in punti strategici come la schermata di blocco e i comandi rapidi; dall’altro, una presenza più visibile nel drawer applicazioni. Questo approccio suggerisce una volontà di ampliare l’uso di Now Playing, ancora un’esclusiva dei dispositivi Made by Google.

Nonostante la presenza di questa novità nella versione di sviluppo di Android, Google non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio dell’aggiornamento. Resta quindi da vedere quando e in che forma questa icona diventerà disponibile a tutti gli utenti Pixel. Per ora, però, la direzione è tracciata: migliorare la fruibilità di Now Playing per una platea più ampia.