Il Galaxy Z Fold7 ha un difetto nell’apertura del display?

Il Samsung Galaxy Z Fold7 continua a far parlare di sé. A tal proposito, di recente, sono emerse alcune segnalazioni da parte degli utenti. Quest’ultime riguardano il comportamento del display pieghevole. Alcune persone hanno notato che il pannello interno del dispositivo, una volta aperto, non sembra disporsi completamente in modo piatto. A prima vista, tale leggera curvatura sulla linea di piegatura potrebbe far pensare a un malfunzionamento o a un difetto strutturale. Eppure, la realtà è diversa. Si tratta, infatti, di un comportamento normale, già previsto in fase di progettazione da Samsung.

Samsung: ecco cosa accade con il display pieghevole dello smartphone

Una spiegazione dettagliata della situazione è stata condivisa sulla piattaforma Weibo dall’account Setsuna Digital. Secondo quanto riportato, la leggera imperfezione nell’apertura completa del display sarebbe causata dalla particolare struttura adesiva utilizzata per la pellicola protettiva dello schermo. Tale adesivo, composto da più strati, ha un comportamento elastico che può temporaneamente impedire al display di raggiungere i 180 gradi esatti quando viene aperto dopo essere rimasto a lungo chiuso.

A tal proposito, è importante sottolineare che tale effetto non è permanente né tantomeno sintomo di un difetto. È stato, infatti, osservato che, mantenendo lo schermo aperto o esercitando una lieve pressione, il pannello può gradualmente raggiungere un’apertura compresa tra 178,5° e 181,5°. Una tolleranza perfettamente accettabile per tale tipo di tecnologia. Tale caratteristica rientra nel normale comportamento del display pieghevole e non compromette l’esperienza d’uso.

Samsung ha progettato il Fold7 proprio tenendo conto di tali dinamiche, legate alla complessa ingegneria che rende possibile la piegatura del pannello. Dunque, chiunque noti tale fenomeno non deve allarmarsi. Non vi è alcuna anomalia tecnica o compromissione del funzionamento del dispositivo. Ciò significa che non è necessario rivolgersi all’assistenza tecnica. Né richiedere la sostituzione dello smartphone stesso. Il Galaxy Z Fold7 di Samsung funziona esattamente come dovrebbe secondo il progetto originale dell’azienda.