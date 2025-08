iQOO Z10 Turbo+ in arrivo con una batteria shock da 8000 mah

Il produttore tech iQOO sta per tenere in Cina un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, sarà svelato ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma del marchio, ovvero il prossimo iQOO Z10 Turbo+. Mancano dunque pochissimi giorni al suo arrivo, eppure l’azienda ha da poco svelato alcune sue peculiarità, tra cui la presenza di una batteria davvero enorme. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

iQOO Z10 Turbo+ sta arrivando con una batteria pazzesca da 8000 mah

Fra pochissimi giorni arriverà in veste ufficiale sul mercato il nuovo iQOO Z10 Turbo+ e quest’ultimo stupirà per la sua grande batteria. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda terrà l’evento di presentazione ufficiale durante la giornata del 7 agosto 2025. In attesa del suo arrivo , il produttore tech ha dunque rivelato in anteprima alcune sue caratteristiche.

Tra queste, spicchera per l’appunto la presenza di una batteria estremamente capiente. Si tratta infatti di addirittura 8000 mah di capienza, grazie alle nuove tecnologie implementate. Nonostante questa capienza esagerata, lo smartphone sarà comunque dotato di uno spessore decisamente ridotto. L’azienda ha infatti svelato che lo smartphone avrà uno spessore complessivo di soli 8.16 mm.

Il nuovo smartphone del produttore tech iQOO stupirà inoltre per le sue prestazioni. Quest’ultimo sarà infatti alimentato dal nuovo processore top di gamma di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek’s Dimensity 9400+. Sulla parte frontale, invece, sarà presente un enorme display con tecnologia OLED. Anche quest’ultimo stupirà per la sua qualità. Gli utenti potranno inoltre usufruire di una frequenza di aggiornamento dello schermo pari ad addirittura 144Hz.

Ricordiamo che l’azienda terrà l’evento di presentazione ufficiale il prossimo 7 agosto 2025. Durante questo evento l’azienda non annuncerà soltanto il suo nuovo smartphone top di gamma. Saranno infatti annunciati ufficialmente il nuovo power bank da ben 10.000 mah di capacità e le nuove cuffie wireless iQOO TWS Air 3 Pro.