Il produttore tech iQOO ha da poco raggiunto un altro importante primato. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale il nuovo iQOO 13, ovvero il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dall’inedito processore Snapdragon 8 Elite. Si tratta quindi di un nuovo device estremamente potente e con una scheda tecnica al top. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

iQOO 13, ufficiale il primo smartphone ad essere alimentato dal soc Snapdragon 8 Elite

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato ufficialmente il nuovo smartphone di punta del produttore tech iQOO. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iQOO 13 e si tratta del primo smartphone al mondo ad essere alimentato all’inedito soc Snapdragon 8 Elite. Le prestazioni, quindi, sono ai massimi livelli.

Sul retro, lo smartphone può inoltre vantare un LED RGB attorno al modulo fotografico. Quest’ultimo dispone di ben 72 effetti di luci e può segnalare notifiche, la riproduzione musicale o anche l’avvio dello stato di carica. In questo modulo fotografico trovano posto tre fotocamere tutte da 50 MP. Abbiamo un sensore principale con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare e un sensore teleobiettivo da 2x.

È presente poi una notevole batteria con una capienza di 6150 mah con supporto alla ricarica rapida pari a ben 120W. Non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP69. Sul fronte troviamo poi in display con tecnologia AMOLED LTPO 2.0 con una diagonale pari a 6.82 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. In alto al centro è presente una fotocamera anteriore per i selfie da ben 32 MP. Il pannello può inoltre vantare la presenza di una luminosità di picco molto elevata pari a ben 1800 nits.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO 13 sarà disponibile all’acquisto sul mercato ad un prezzo iniziale di circa 516 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo se arriveranno notizie per il mercato italiano.