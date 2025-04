iQOO Z10 Turbo and Turbo Pro ufficiali, specifiche e prezzi

Il sotto brand del produttore tech Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese ben due nuovi smartphone di fascia top di gamma. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi iQOO Z10 Turbo e iQOO Z10 Turbo Pro. Oltre alla scheda tecnica da vero smartphone prestante, entrambi vantano anche la presenza di enormi batterie che sono in grado di garantire ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche tecniche.

iQOO svela ufficialmente i nuovi top di gamma iQOO Z10 Turbo e iQOO Z10 Turbo Pro

Ben due nuovi smartphone a marchio iQOO sono stati da poco presentati in veste ufficiale sul mercato cinese. Come già accennato in apertura, il primo di questi modelli è il nuovo iQOO Z10 Turbo. Quest’ultimo può vantare delle performance elevate grazie alla presenza di uno degli ultimi processori del produttore MediaTek. Ci stiamo riferendo al soc MediaTek Dimensity 8400. L’autonomia qui è affidata ad una batteria enorme da 7620 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W.

Il fratello maggiore iQOO Z10 Turbo Pro può vantare delle performance ancora più elevate. Il processore prescelto dall’azienda è infatti il soc Snapdragon 8s Gen 4. L’autonomia può poi contare su una batteria da 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W. Si tratta di una batteria leggermente più piccola rispetto a quella del modello base, ma risulta essere altrettanto valida.

Ci sono poi delle caratteristiche in comune tra i due dispositivi. Tra queste, spicca la presenza di un display da 6.78 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz. Al suo interno trova posto un sensore biometrico per lo sblocco e una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP. Entrambi gli smartphone vantano inoltre la presenza della certificazione di resistenza IP65.

Prezzi e disponibilità

I nuovi iQOO Z10 Turbo e iQOO Z10 Turbo Pro saranno disponibili all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo pari rispettivamente a circa 215 euro e 240 euro al cambio attuale.