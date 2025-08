Jeep Avenger travolge l’Europa: 200 mila ordini conquistati

Due anni dopo il debutto, la Jeep Avenger continua a essere una delle auto più sclte. Lanciata nel 2023, dopo la presentazione del 2022, questa compatta ha superato 200 mila ordini in Europa, segnando un’accelerazione vertiginosa in meno di dodici mesi. In Italia, da gennaio a giugno 2025, è il B-SUV più venduto, con una quota del 10,9%. Vince anche come SUV più acquistato in assoluto, con oltre il 5,6% del mercato, e come leader dei B-SUV elettrici, con il 21,4%. In Europa, la Jeep Avenger guida la Top 10 della sua categoria, mostrando una crescita esplosiva. Le parole di Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, raccontano di una strategia vincente basata su una gamma completa, un design iconico e una comunicazione potente, elementi capaci di mantenere viva l’attrazione per un modello che riesce ancora a sorprendere.

Prezzo, motori e scelte per chi sceglie Jeep Avenger

Il prezzo d’ingresso per Jeep Avenger parte da 25.200 euro nella versione benzina. La e-Hybrid costa da 27.200 euro, mentre la 100% elettrica parte da 39.400 euro. Cifre che raccontano di un ventaglio di offerte pensato per rispondere a esigenze diverse, senza rinunciare a stile e contenuti tecnici. Sotto il cofano della versione benzina, un motore 1.2 tre cilindri da 100 CV con cambio manuale a sei rapporti. L’e-Hybrid, invece, unisce lo stesso motore termico a un’unità elettrica da 29 CV, integrata in una trasmissione automatica a doppia frizione, per una potenza complessiva di 110 CV. La variante 4xe spinge ancora più in là l’evoluzione: un 1.2 turbo da 136 CV, due motori elettrici, trazione integrale, potenza complessiva di 145 CV. Infine, l’elettrica pura offre 156 CV con batteria da 54 kWh e oltre 400 km di autonomia WLTP.

Qual è il motore più scelto? Il 66% degli ordini riguarda versioni elettrificate, con un +16% nei BEV e un +50% negli ibridi. Il mercato premia chi riesce a offrire alternative vere. Perché scegliere fra piacere di guida e rispetto per l’ambiente? Jeep Avenger si è fatta strada nel traffico dei cliché, portando un’identità forte e tecnologie avanzate. Le vendite non sembrano fermarsi e se il passato è stato brillante, il futuro appare ancora più carico di aspettative.