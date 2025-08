Google Pixel 6a prende fuoco dopo l’aggiornamento

Un Pixel 6a è andato a fuoco nella notte del 26 luglio, a pochi giorni dall’aggiornamento “Battery Performance Program” distribuito da Google. L’utente coinvolto, noto su Reddit come footymanageraddict, ha raccontato di aver visto divampare le fiamme mentre il telefono era in carica sul comodino, accanto al letto. Il dispositivo era collegato a un caricatore da 45 W della console Steam Deck. Il fuoco ha danneggiato un condizionatore portatile e incendiato le lenzuola. L’utente ha riportato irritazioni alla gola a causa del fumo inalato, intrappolato nella stanza chiusa.

Dubbi sull’efficacia dell’aggiornamento e silenzio da parte di Google

Le immagini pubblicate mostrano un telefono completamente distrutto: display fuso, scocca deformata e componenti interni carbonizzati. Si tratta del quinto caso noto di incendio della batteria per questo modello, ma il primo che avviene dopo l’aggiornamento pensato proprio per prevenire episodi del genere. Il rilascio dell’update, infatti, mirava a ridurre i rischi di surriscaldamento limitando la velocità di ricarica e la capacità energetica della batteria.

Google aveva introdotto l’aggiornamento in risposta alle segnalazioni ricevute nei mesi precedenti. La sostituzione della batteria era stata offerta gratuitamente, ma l’utente coinvolto ha dichiarato che nel suo Paese l’opzione non era disponibile in sede, rendendo l’accesso al servizio complicato. Prima di questo incidente, anche la Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori aveva lanciato un avvertimento sul Pixel 6a, suggerendo prudenza ma senza disporre il ritiro dei dispositivi.

Questo nuovo episodio riapre la discussione sulla reale efficacia delle misure introdotte. Sebbene non siano emersi segnali visibili di deterioramento prima dell’incendio, non si può escludere che il telefono fosse già danneggiato. Google, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali né annunciato eventuali richiami. La credibilità del marchio, però, potrebbe risentirne. E la sicurezza degli utenti torna al centro del dibattito, con una domanda urgente: quanti incidenti servono prima di un intervento risolutivo?