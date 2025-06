Google Pixel 6a e il problema della batteria

Google si prepara a intervenire su un problema serio. Questo coinvolge alcuni modelli di Pixel 6a. L’azienda ha annunciato che rilascerà un aggiornamento software obbligatorio per una parte limitata di dispositivi. Questo vuole mitigare il rischio di surriscaldamento della batteria. La decisione segue una serie di segnalazioni da parte degli utenti. E persino immagini condivise online che mostrano danni causati dal surriscaldamento. In alcuni casi ci sono focolai d’incendio. Questo problema non è nuovo per Google. Già in passato, con il Pixel 4a, era stato necessario un intervento simile per ridurre la capacità della batteria. Ma soprattutto prevenire rischi di incendio.

Il problema diffuso di Google Pixel 6a e le reazioni della community

L’aggiornamento limiterà la capacità della batteria. Ma ridurrà anche le prestazioni di ricarica quando il dispositivo avrà completato circa 400 cicli di carica. Google avviserà personalmente i possessori dei modelli interessati entro il prossimo mese. Fornirà tutte le indicazioni necessarie per gestire la situazione. Questa misura è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti. Anche se inevitabilmente comporta una diminuzione delle performance del telefono nel tempo. È importante sottolineare che il Pixel 6a resta un dispositivo molto apprezzato. È capace di offrire buone prestazioni a un prezzo accessibile. Ma questo aggiornamento rappresenta un compromesso necessario per la sicurezza.

Negli ultimi mesi, diversi utenti hanno segnalato anomalie riguardanti la batteria del Pixel 6a su forum come Reddit. O gruppi di supporto Google. Oltre alle immagini di Pixel 6a danneggiati, molte lamentele riguardano il consumo anomalo della batteria. Ma anche un aumento delle temperature durante l’uso quotidiano. In particolare, le ultime patch di sicurezza Android sembrano aver peggiorato la situazione. Hanno causato un aumento del consumo energetico da parte del sistema operativo e un conseguente surriscaldamento.

Google ha già incluso un avviso nascosto nella versione beta di Android 16 QPR1, che si attiva quando la batteria raggiunge circa 375 cicli di carica. Questo messaggio informa l’utente che, per precauzione, la capacità e la velocità di ricarica verranno ridotte al superamento dei 400 cicli.