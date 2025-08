Mac e sicurezza nel 2025: gli antivirus servono davvero?

Nel 2025, l’idea che i Mac siano invulnerabili ai virus è diventata obsoleta. Con la crescita della popolarità dei dispositivi Apple, anche i criminali informatici si sono adattati. Oggi macOS non è più ignorato dagli hacker, ma preso di mira con tecniche sempre più sofisticate. Trojan, spyware, ransomware e adware sono minacce reali anche per chi utilizza Mac. Le difese integrate nel sistema, come XProtect o Gatekeeper, offrono una buona barriera iniziale, ma non sono infallibili. Le contromisure si basano su elenchi di malware già noti e possono non rilevare nuove varianti diffuse in rete.

Le minacce possono arrivare attraverso app contraffatte, aggiornamenti software falsi o veri e propri attacchi alla supply chain. I segnali che indicano una possibile infezione includono rallentamenti del sistema, pop-up pubblicitari, surriscaldamenti insoliti, cambi imprevisti nelle impostazioni del browser e app sconosciute. A volte basta un singolo comportamento anomalo, ma spesso sono la combinazione e la frequenza dei sintomi a suggerire la presenza di un malware attivo.

Quando l’antivirus su un Mac diventa una scelta utile

Anche se macOS continua ad eseguire controlli automatici al riavvio, questi strumenti non bastano sempre a garantire la completa sicurezza. Per individuare processi sospetti, è possibile usare Monitoraggio Attività e fare ricerche sui nomi più strani. La rimozione manuale delle app sconosciute o delle modifiche ai login automatici può risolvere il problema nei casi meno gravi. Quando i segnali persistono, una scansione antivirus può essere decisiva per eliminare software malevolo ancora non intercettato dal sistema.

Per gli utenti esperti e attenti, che scaricano solo app sicure e mantengono sempre aggiornato il proprio dispositivo, un antivirus potrebbe sembrare superfluo. Tuttavia, in scenari più esposti — come connessioni pubbliche o utilizzo di programmi fuori dal Mac App Store — avere una protezione aggiuntiva è prudente. La reinstallazione completa del sistema resta l’ultima risorsa, utile solo quando ogni altra soluzione fallisce. La sicurezza oggi non dipende solo dalla piattaforma, ma anche dalle abitudini digitali dell’utente.