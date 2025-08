Mercedes: le vendite della EQS non convincono e dunque si cambia

Le vendite della Mercedes EQS lo scorso anno sono crollate addirittura del 52% scendendo ad un numero di appena 6963 esemplari venduti, tutto ciò si è tradotto in un superamento, sia per il modello Sedan che per quella SUV, da parte della classe S tradizionale che ha raggiunto quota 8809 acquirenti.

Si prova il restyling

Questi dati ovviamente hanno obbligato Mercedes ad una presa di coscienza, riconoscendo di avere un grande problema e sembra che la società si sia finalmente decisa a mettere una pezza alla situazione, all’interno di tale tentativo il modello SUV seguirà l’esempio della berlina e riceverà un restyling minore che punterà però a renderla più appetibile, non a caso recentemente è stato avviato un test su strada ed è stato intravisto un prototipo in fase di prova con il frontale pesantemente camuffato.

Anche il posteriore non dice molto, però si può vedere la presenza di un paraurti camuffato che lascia intuire la presenza di un nuovo design, inoltre anche i fanali a prima vista possono sembrare simili a quelli attuali ma non sarebbe sorprendente se venissero ridisegnati con un motivo a stella, i fotografi non sono riusciti a estrapolare scatti dell’abitacolo, ma non sembrano esserci particolari camuffamenti, cosa che suggerisce che le modifiche interne non saranno poi significative.

Ovviamente l’entità delle modifiche resta ancora incerta, ma è sicuramente lecito attendersi un nuovo sistema di infotainment che sfrutterà il sistema operativo Mercedes Benz, un software potenziato dall’intelligenza artificiale che integra l’assistenza virtuale MBUX, mostrato sottoforma di un avatar vivente che assume la forma della celebre stella.

Ovviamente le informazioni disponibili sono ancora molto scarse ma secondo le indiscrezioni anche il sistema di propulsione dovrebbe ricevere corposi aggiornamenti, si parla nello specifico di una nuova batteria ad altre prestazioni e i motori elettrici progettati internamente, i quali dovrebbero garantire un’autonomia addirittura superiore ai 520 km.