Nuova Mercedes GLC elettrica: stile rinnovato e 700 km di autonomia

Mercedes si prepara a un passaggio importante nella sua strategia di elettrificazione con la presentazione della nuova GLC elettrica, attesa al Salone di Monaco 2025. Questo non rappresenterà solo un semplice aggiornamento della gamma, ma il primo modello a inaugurare un nuovo linguaggio di design che influenzerà le prossime vetture del marchio. L’obiettivo dell’azienda? Affiancare alla popolare versione endotermica un’alternativa completamente elettrica, offrendo ai clienti più opzioni di scelta.

Nuova Mercedes GLC elettrica: design innovativo e varianti ad alte prestazioni

Il nuovo SUV sarà il primo a utilizzare la piattaforma MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture). Quest’ ultima farà da base anche per la futura Classe C elettrica prevista tra fine 2026 e inizio 2027. Grazie all’architettura a 800V, la GLC elettrica potrà sfruttare ricariche ultra-rapide fino a 320kW, come già avviene sulla nuova Mercedes CLA elettrica. La batteria da 94,5kWh garantirà circa 700km di autonomia nel ciclo WLTP, ponendo il modello ai vertici della categoria.

Dal punto di vista estetico, la Mercedes GLC elettrica si distinguerà per una griglia completamente ridisegnata. Essa presenta un pannello illuminato con 942 punti LED, capace di effetti personalizzabili, in un frontale cromato che va in controtendenza rispetto alla riduzione delle finiture lucide adottata da molti competitor. La gamma comprenderà versioni a trazione posteriore e integrale, con una o due unità motrici. La versione più potente avrà poco meno di 500CV, mentre per il 2027 è prevista una variante AMG da circa 600CV, pensata per chi cerca prestazioni di livello superiore.

Il debutto della Mercedes GLC elettrica coinciderà con quello della nuova BMW iX3, aprendo una competizione diretta tra due delle proposte più avanzate nel settore dei SUV elettrici premium. Entrambe puntano a unire autonomia elevata, tecnologie di ricarica di ultima generazione e un design distintivo, rafforzando il prestigio dei rispettivi marchi nella corsa alla mobilità sostenibile, un obiettivo sempre più comune tra le case automobilistiche.