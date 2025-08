Facer rivoluziona la personalizzazione degli smartwatch

Facer si prepara a rivoluzionare l’esperienza di chi ama personalizzare il proprio smartwatch. L’ultimo aggiornamento della piattaforma introduce la piena compatibilità con Wear OS 6, trasformando l’app in un ecosistema che unisce creatività, social e shopping. La novità principale è “Looks”, una sezione dove gli utenti possono condividere interi setup composti da quadranti e cinturini, trovando ispirazione e replicando gli stili visti nella community.

Facer punta su efficienza e strumenti per designer

Il passo successivo è il marketplace integrato di Facer, che consente di acquistare cinturini premium direttamente dalle foto pubblicate dagli altri utenti. Gli abbonati Premium ottengono anche sconti esclusivi e promozioni dedicate. Sul fronte estetico, l’aggiornamento arricchisce il catalogo con quadranti con licenza ufficiale. Tra questi SpongeBob SquarePants debutta su Facer, mentre i fan attendono le watch face ispirate a Call of Duty: Black Ops 7 e Borderlands 4. L’obiettivo di tutto ciò? Offrire non solo varietà, ma anche un’esperienza completa che unisce creatività, stile e condivisione.

La rivoluzione di Facer non riguarda solo il look. Con il nuovo aggiornamento arriva anche l’etichetta “Power Impact”, un’icona a forma di fulmine verde che segnala i quadranti a basso consumo energetico. Tale funzione aiuta chi usa la modalità Always On Display a preservare la batteria, scegliendo watch face belle ma anche efficienti. Grande attenzione anche ai creativi. L’editor Facer Creator si rinnova infatti con strumenti avanzati, un ambiente di lavoro più intuitivo e la possibilità di adattare i design a diversi sistemi operativi. Questo passo rafforza il legame tra designer e community, rendendo più semplice condividere nuove creazioni su larga scala.

Per festeggiare il lancio, Facer offre l’abbonamento Premium annuale a 14,99€ fino al 30 settembre 2025, con codici per quadranti gratuiti e sconti fino al 50% sui cinturini. Tra funzioni social, quadranti ottimizzati e un marketplace integrato, Facer consolida così la sua posizione di piattaforma di riferimento per la personalizzazione smartwatch.