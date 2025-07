Nuova Fiat Fastback avvistata su strada

La nuova Fiat Fastback ha fatto la sua comparsa per la prima volta durante una sessione di test su strada. Le immagini, pubblicate sull’account Instagram di KindelAuto, mostrano il veicolo completamente nascosto, con pellicole e inserti per celare le linee definitive e altri dettagli. Nonostante la copertura però, gli indizi portano a credere che sia proprio lei, l’atteso SUV Coupé destinato a sostituire la Fiat Tipo. Tale avvistamento riaccende l’interesse degli appassionati sui nuovi modelli realizzati dalla nota casa automobilistica, che sta attraversando una fase di ridefinizione delle proprie strategie aziendali.

Nuova Fiat Fastback: tra rinvii e strategie incerte

La Fastback dovrebbe essere costruita sulla piattaforma Smart Car, già scelta per la nuova Grande Panda, e offrirà motorizzazioni ibride ed elettriche. Le versioni esclusivamente a benzina, almeno per il mercato europeo, appaiono improbabili. L’obiettivo di Fiat sembra quello di puntare su un modello mondiale, pronto a soddisfare esigenze diverse per un pubblico molto più ampio, quindi non solo nel Vecchio Continente.

Il debutto della Giga Panda, soprannominata Pandissima, era previsto entro l’estate, ma luglio ormai sta finendo e non è stato fatto alcun annuncio ufficiale a riguardo. Inizialmente, il lancio della Fastback era programmato per il 2026. Ma il recente avvistamento potrebbe indicare un cambiamento di piani da parte dell’ azienda. Del resto Stellantis ha da poco rinnovato la propria leadership e si prepara a ridefinire il piano industriale, in un momento complesso per il mercato automobilistico.

Non sarebbe sorprendente quindi se Fiat decidesse di far esordire la sua Fastback prima della Pandissima, sfruttando l’attenzione generata dalle foto spia. Al momento, però, come detto, si tratta solo di un’ ipotesi, in mancanza di annunci ufficiali è tutto ciò che possiamo fare. Insomma, non resta che attendere conferme e dettagli sui tempi di lancio dei nuovi modelli ma, fino a quel momento, è consigliabile prendere ogni nuova informazione trapelata online con le pinze e non come una realtà certa, in quanto tutto ancora può cambiare.