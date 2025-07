Eureka J15 Max Ultra è il robot che lava, aspira e vede di tutto con l’intelligenza artificiale – Recensione

Dopo settimane di test approfonditi con l’Eureka J15 Max Ultra,, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta. Il mercato dei robot per la pulizia domestica è diventato incredibilmente competitivo, con decine di modelli che promettono prestazioni rivoluzionarie. In questo contesto affollato, l’Eureka J15 Max Ultra riesce a distinguersi con una caratteristica unica: la capacità di riconoscere e gestire i liquidi trasparenti, una funzione che nessun altro competitor offre attualmente.

Ho messo alla prova questo dispositivo in ogni condizione possibile: pavimenti duri, tappeti, soglie elevate, ambienti con animali domestici e persino con liquidi rovesciati intenzionalmente. Il risultato? Un prodotto che combina potenza di aspirazione da record (ben 22.000 Pa), intelligenza artificiale avanzata e un sistema di manutenzione quasi completamente autonomo. Ma vale davvero il prezzo premium richiesto? Scopriamolo insieme in questa recensione dettagliata. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza con il J15 Max Ultra inizia dal momento stesso in cui si riceve il pacco. La confezione è imponente e pesante, ma ben organizzata per proteggere ogni componente durante il trasporto. All’interno, ogni elemento è posizionato con cura in compartimenti dedicati, con una protezione in schiuma che assicura l’integrità del prodotto.

Aprendo la scatola, il primo elemento che colpisce è la base di ricarica multifunzione, un vero e proprio centro operativo che occupa uno spazio considerevole ma giustificato dalle sue numerose funzionalità. Il robot stesso è protetto da una pellicola plastica e presenta già pre-installati i componenti principali come la spazzola FlexiRazor e i sensori di navigazione.

La dotazione di accessori è davvero completa: oltre al robot e alla stazione, troviamo due mop rotanti di ricambio, tre sacchetti da 3 litri per la raccolta polvere, una spazzola laterale di scorta, gli strumenti per la manutenzione inclusi un piccolo taglierino per rimuovere eventuali grovigli, le rampe di accesso per facilitare il superamento di piccoli dislivelli, e persino un flacone di detergente specifico per i primi utilizzi. Il manuale multilingue è chiaro e dettagliato, anche se l’app guida passo passo nell’installazione rendendo quasi superflua la consultazione cartacea.

Materiali, costruzione e design

Il J15 Max Ultra presenta una costruzione solida che trasmette immediatamente una sensazione di qualità premium. La scocca principale è realizzata in plastica ABS opaca di alta qualità, resistente ai graffi e alle impronte digitali. La finitura nera con dettagli in grigio scuro conferisce un aspetto elegante e moderno che si integra bene in qualsiasi ambiente domestico.

Le dimensioni del robot (354x354x110 mm) rappresentano un compromesso ben studiato tra capacità interna e manovrabilità. La forma leggermente squadrata con angoli arrotondati non è una scelta puramente estetica: permette di montare mop più grandi e distanziati ottimizzando l’efficacia del lavaggio. La torretta LiDAR sulla parte superiore è protetta da un involucro trasparente resistente agli urti.

La base di ricarica è un elemento massiccio ma ben progettato. Realizzata in plastica robusta con inserti in gomma antiscivolo alla base, integra serbatoi da 4 litri per l’acqua pulita e 3,4 litri per quella sporca, visibili attraverso pannelli semitrasparenti che permettono di monitorare il livello dei liquidi. Il design modulare facilita la manutenzione: ogni componente può essere rimosso e pulito separatamente. I materiali scelti resistono bene all’umidità e alle alte temperature generate durante i cicli di lavaggio e asciugatura.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettaglio Modello Eureka J15 Max Ultra Dimensioni robot 354 x 354 x 110 mm Peso robot 5,2 kg Potenza di aspirazione 22.000 Pa Capacità serbatoio polvere 200 ml Capacità serbatoio acqua interno 80 ml Batteria 6.400 mAh Li-ion Autonomia massima 360 minuti Tempo di ricarica 4 ore Navigazione LiDAR + IntelliView AI 2.0 Sensori Fotocamera FHD, infrarossi, ultrasuoni Superamento ostacoli Fino a 4,5 cm Mop 2 rotanti con ScrubExtend Pressione mop 8 N Sollevamento mop 12 mm Base – Acqua pulita 4 litri Base – Acqua sporca 3,4 litri Base – Sacchetto polvere 3 litri Temperatura lavaggio 80°C Temperatura asciugatura 55°C Rumorosità 55-72 dB Connettività Wi-Fi 2.4 GHz Compatibilità iOS, Android, Alexa, Google, Siri Prezzo di listino 1.199 €

Applicazione

L’app Eureka Robot rappresenta il centro di controllo del J15 Max Ultra e ho trovato l’esperienza complessiva molto positiva, seppur con qualche margine di miglioramento. Disponibile per iOS e Android, l’applicazione richiede una connessione Wi-Fi a 2.4 GHz per il primo setup, processo che nel mio caso si è completato in meno di 5 minuti seguendo le istruzioni visualizzate.

L’interfaccia è moderna e intuitiva, con una schermata principale che mostra la mappa 3D della casa generata automaticamente dal robot. La precisione della mappatura mi ha impressionato: già dal primo giro esplorativo, il sistema ha identificato correttamente tutte le stanze, inclusi piccoli ripostigli e corridoi stretti. La possibilità di rinominare le stanze, dividerle o unirle rende la personalizzazione estremamente flessibile.

Una delle funzioni che ho apprezzato maggiormente è la gestione multi-piano: il robot può memorizzare fino a 4 mappe diverse, ideale per case su più livelli. L’app permette di impostare programmi di pulizia differenziati per ogni stanza, scegliendo modalità (solo aspirazione, solo lavaggio o entrambi), intensità e frequenza dei passaggi. Particolarmente utile la funzione che permette di disegnare zone vietate o aree che richiedono solo aspirazione, perfette per proteggere tappeti delicati o zone con molti cavi. Durante i miei test, ho notato che occasionalmente l’app presenta ancora qualche traduzione imperfetta in italiano, ma nulla che comprometta la comprensione o l’utilizzo delle funzioni principali.

Sistema di navigazione e mappatura

Il cuore tecnologico del J15 Max Ultra è il sistema IntelliView AI 2.0, una piattaforma di navigazione che combina multiple tecnologie per garantire movimenti precisi ed efficienti. Durante le mie settimane di test, ho potuto apprezzare la sinergia tra i vari componenti che rendono questo robot uno dei più intelligenti sul mercato.

Il LiDAR NaviPolaris montato sulla torretta superiore esegue una scansione a 360 gradi dell’ambiente con una frequenza di rotazione elevata, creando una mappa tridimensionale dettagliata degli spazi. Ma è la combinazione con il sistema di visione frontale che fa davvero la differenza: la doppia fotocamera (principale FHD e infrarossi) lavora in tandem con un illuminatore LED e sensori laser per riconoscere ostacoli e, soprattutto, identificare la natura degli oggetti incontrati.

Nei miei test, il robot ha dimostrato di riconoscere correttamente oltre 200 tipi di oggetti diversi: dalle classiche scarpe e cavi, fino a elementi più complessi come ciotole per animali, giocattoli e persino calzini scuri su pavimenti scuri. Ma la vera rivoluzione è la capacità di identificare 30 tipologie di macchie diverse, inclusi liquidi trasparenti come acqua o bevande chiare rovesciate. Quando rileva un liquido, il sistema attiva automaticamente una strategia di pulizia dedicata: solleva la spazzola centrale per evitare di aspirare il liquido e ruota il corpo per affrontare la zona con i mop, evitando di spargere il liquido in giro per casa.

La precisione della navigazione mi ha stupito anche in condizioni difficili: il robot gestisce perfettamente spazi stretti tra le gambe delle sedie, passa sotto mobili con appena 11,5 cm di spazio e grazie alla tecnologia Allroad supera soglie fino a 4,5 cm di altezza, un record nella categoria. Il sistema memorizza inoltre la posizione degli ostacoli temporanei, adattando i percorsi successivi per una pulizia sempre più efficiente.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni del J15 Max Ultra sono state il vero banco di prova durante i miei test intensivi. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa non è solo un numero sulla carta: nella pratica si traduce in una capacità di raccolta dello sporco superiore alla media, specialmente sui tappeti dove la potenza extra fa davvero la differenza.

Ho testato il robot su diverse superfici e tipologie di sporco. Su pavimenti duri (piastrelle, parquet, laminato), anche alla potenza minima il robot raccoglie efficacemente polvere fine, briciole e peli di animali. La modalità automatica regola intelligentemente la potenza in base al tipo di superficie e al livello di sporco rilevato, ottimizzando consumi e rumorosità. Sui tappeti, il sistema aumenta automaticamente la potenza e ho notato che riesce a estrarre polvere e detriti anche da tappeti a pelo medio-alto dove altri robot faticano.

L’autonomia è uno dei punti di forza: la batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 360 minuti di funzionamento in modalità eco, più che sufficienti per pulire case anche molto grandi. Nei miei test reali, pulendo e lavando simultaneamente un appartamento di 120 mq in modalità standard, il consumo si è attestato intorno al 45% della batteria, completando il lavoro in circa 90 minuti. La funzione di ricarica e ripresa è perfettamente implementata: quando la batteria scende sotto il 15%, il robot torna automaticamente alla base, si ricarica quanto necessario e riprende esattamente dal punto in cui si era interrotto.

Test di pulizia su diverse superfici

Per valutare oggettivamente le capacità del J15 Max Ultra, ho condotto una serie di test standardizzati su diverse superfici e con vari tipi di sporco, documentando i risultati con precisione.

Test su pavimenti duri

Ho iniziato spargendo deliberatamente diversi materiali su un’area di parquet di 4 metri quadrati: farina, briciole di pane, sabbia fine e peli di cane. Impostando il robot in modalità automatica, ho osservato come il sistema IntelliView AI 2.0 riconoscesse immediatamente le diverse tipologie di sporco. La spazzola laterale Dragon Claw estensibile ha dimostrato la sua efficacia raccogliendo anche le particelle più vicine ai battiscopa, mentre la spazzola centrale con tecnologia FlexiRazor ha gestito senza problemi i peli aggrovigliati.

Risultato: dopo un singolo passaggio, il 98% dello sporco era stato rimosso. Le uniche tracce rimanenti erano alcune particelle di farina negli angoli più stretti, eliminate comunque nel secondo passaggio automatico che il robot ha deciso autonomamente di effettuare.

Test su tappeti

Il vero banco di prova è stato un tappeto berbero a pelo medio dove ho simulato sporco quotidiano: polvere, capelli e persino alcuni fili sottili. Il robot ha riconosciuto automaticamente il tappeto, aumentando la potenza di aspirazione al massimo e rallentando la velocità di movimento. La potenza di 22.000 Pa ha fatto la differenza: anche i detriti più ostinati incastrati tra le fibre sono stati estratti efficacemente.

Ho apprezzato particolarmente il sollevamento automatico dei mop di 12 mm, che ha evitato completamente di bagnare il tappeto durante la fase di transizione da pavimento duro a tessuto. Dopo il test, ho controllato il contenitore della polvere trovando una quantità sorprendente di sporco che altri robot della stessa fascia di prezzo non erano riusciti a raccogliere in test precedenti.

Test con liquidi

Qui entra in gioco la caratteristica distintiva del J15 Max Ultra. Ho versato intenzionalmente diversi liquidi sul pavimento: acqua, latte, succo di frutta e persino olio. Il sistema di riconoscimento tramite sensori infrarossi e fotocamera ha identificato correttamente ogni macchia liquida. Particolarmente impressionante è stata la gestione dell’acqua su un pavimento chiaro lucido, dove solitamente i robot faticano a distinguere il liquido dalla superficie.

Il comportamento del robot è stato impeccabile: avvicinandosi alla macchia, ha immediatamente sollevato la spazzola rotante per evitare di aspirare il liquido, ha ruotato il corpo di 180 gradi e ha affrontato l’area utilizzando esclusivamente i mop rotanti con maggiore pressione e quantità d’acqua. Il risultato? Pavimento perfettamente pulito senza alcuna traccia residua o alone.

Test su soglie e ostacoli

La tecnologia Allroad promette di superare ostacoli fino a 4,5 cm e ho voluto verificare questa affermazione. Ho posizionato diverse soglie di altezza crescente sul percorso del robot. Fino a 3,3 cm, il superamento è stato fluido e senza esitazioni. Per soglie più alte, il robot ha mostrato un comportamento intelligente: ha rallentato, valutato l’ostacolo con i sensori frontali e quindi affrontato la salita con maggiore potenza alle ruote.

Ho testato anche la capacità su soglie composite (due gradini da 2,2 cm ciascuno) e il robot è riuscito a superarle, anche se con qualche difficoltà in più. In confronto, la maggior parte dei competitor si ferma a 2-2,5 cm di altezza massima.

Test in condizioni di scarsa illuminazione

Grazie ai sensori infrarossi e all’illuminatore LED frontale, ho testato il J15 Max Ultra in condizioni di oscurità quasi totale. Il robot ha mantenuto la stessa precisione di navigazione del funzionamento diurno, evitando ostacoli e riconoscendo persino cavi sottili neri su pavimento scuro. La mappatura non ha subito degradi e la pulizia è stata completata senza intoppi, confermando l’efficacia del sistema di visione notturna integrato.

Funzionalità

L’Eureka J15 Max Ultra integra un insieme di funzionalità avanzate che lo posizionano al vertice della categoria. Oltre alle capacità di base di aspirazione e lavaggio, il robot offre caratteristiche uniche che ho potuto apprezzare nell’uso quotidiano.

La modalità Smart rappresenta il cuore dell’intelligenza artificiale del dispositivo. Non si limita a seguire schemi predefiniti, ma analizza continuamente l’ambiente adattando il comportamento. Durante i test, ho notato come il robot aumentasse automaticamente la potenza sulle soglie delle porte dove tende ad accumularsi più sporco, o come intensificasse il lavaggio nelle zone ad alto traffico come l’ingresso o la cucina.

La videosorveglianza remota tramite la fotocamera frontale è una funzione interessante anche se limitata. Attraverso l’app è possibile attivare la visione in tempo reale e persino comunicare attraverso l’altoparlante integrato, utile per controllare casa o interagire con animali domestici. Tuttavia, come specificato da Eureka, non è possibile registrare video per ovvi motivi di privacy, e la funzione si attiva solo manualmente. L’integrazione con Alexa, Google Assistant e Siri funziona correttamente, permettendo comandi vocali base come avvio, stop e ritorno alla base, anche se avrei apprezzato controlli più granulari come la selezione di stanze specifiche.

Sistema di lavaggio avanzato

Il sistema di lavaggio del J15 Max Ultra merita un’analisi approfondita per le sue caratteristiche innovative che lo distinguono nettamente dalla concorrenza. I due mop rotanti controrotanti non sono una novità nel settore, ma l’implementazione di Eureka presenta elementi unici che ne migliorano significativamente l’efficacia.

Il primo elemento distintivo è la tecnologia ScrubExtend: il mop destro può estendersi lateralmente fino a 15 mm mantenendo una pressione costante di 8 Newton sul pavimento. Durante i miei test, ho osservato come questo sistema permettesse una copertura dei bordi del 98,95% con un margine residuo di soli 1,36 mm dal battiscopa, dati certificati da TÜV Rheinland. Ma non è solo l’estensione a fare la differenza: il sistema utilizza una frizione meccanica intelligente che permette al mop di adattarsi naturalmente ai contorni irregolari, seguendo il profilo di gambe delle sedie o mobili senza forzature meccaniche.

La gestione dell’acqua è particolarmente sofisticata. Il robot può regolare automaticamente il flusso in base al tipo di pavimento riconosciuto e al livello di sporco. Durante il lavaggio di macchie ostinate che ho creato appositamente (caffè secco, sugo di pomodoro), il sistema ha riconosciuto la necessità di un’azione più intensa, aumentando sia la quantità d’acqua che la velocità di rotazione dei mop. Il serbatoio interno da 80 ml viene costantemente rifornito dalla base durante le pause di pulizia, garantendo sempre acqua pulita sui pavimenti.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la gestione intelligente dei tappeti: non solo i mop si sollevano automaticamente di 12 mm (sufficienti per la maggior parte dei tappeti a pelo corto/medio), ma il robot pianifica i percorsi per minimizzare i passaggi su superfici tessili quando è in modalità lavaggio. Se imposto la pulizia di una singola stanza, i mop vengono sollevati preventivamente durante tutto il tragitto dalla base alla destinazione, evitando di lasciare tracce d’acqua nei corridoi.

Tecnologia FlexiRazor e anti-groviglio

Uno dei problemi più frustranti con i robot aspirapolvere tradizionali è la necessità di rimuovere manualmente capelli e peli aggrovigliati sulla spazzola centrale. Il J15 Max Ultra affronta questo problema con la tecnologia FlexiRazor, certificata SGS, che ho trovato davvero efficace durante i miei test prolungati.

Il sistema si basa su un design ingegnoso: lungo l’asse della spazzola centrale sono posizionate delle micro-lame che operano a 400 tagli al minuto quando il robot torna alla base. Durante l’uso normale, i capelli tendono comunque ad avvolgersi attorno alla spazzola, ma è durante la fase di manutenzione automatica che avviene la magia. Le lame tagliano i capelli aggrovigliati in segmenti più corti che vengono poi facilmente aspirati nel contenitore della polvere.

Nei miei test con capelli lunghi e peli di animali domestici, dopo 3 settimane di uso intensivo ho verificato lo stato della spazzola: mentre normalmente avrei dovuto rimuovere manualmente grovigli consistenti, ho trovato solo minimi residui facilmente rimovibili. La spazzola laterale Dragon Claw utilizza un design a tre setole asimmetriche che riduce naturalmente la formazione di grovigli, anche se non completamente come la spazzola principale. L’efficacia del sistema si mantiene nel tempo, anche se dopo mesi di utilizzo intensivo potrebbe essere necessaria una pulizia manuale occasionale.

Stazione base multifunzione

La stazione base del J15 Max Ultra è molto più di un semplice punto di ricarica: è un vero e proprio centro di manutenzione automatizzato che riduce al minimo l’intervento umano. Le dimensioni sono importanti (400x370x430 mm) ma giustificate dalla quantità di funzioni integrate.

Il sistema di auto-svuotamento utilizza una potente aspirazione per trasferire la polvere dal contenitore del robot al sacchetto da 3 litri nella base. Il processo dura circa 30 secondi e genera un rumore considerevole (oltre 85 dB), ma può essere programmato in orari specifici o attivato in modalità “comfort” più silenziosa. La capacità del sacchetto garantisce fino a 75 giorni di autonomia per una famiglia media, anche se con animali domestici ho dovuto sostituirlo ogni 40-45 giorni.

Il ciclo di lavaggio dei mop è particolarmente elaborato: utilizza acqua riscaldata fino a 80°C (la temperatura più alta attualmente disponibile sul mercato) con movimento rotatorio e spazzole integrate che rimuovono lo sporco ostinato. Dopo il lavaggio, i mop vengono asciugati con aria calda a 55°C per 2-3 ore, prevenendo efficacemente la formazione di muffe e cattivi odori. Il sistema Dual Dust Collection Channel separa i residui solidi dai liquidi: un raschietto in silicone pulisce il vassoio di lavaggio, convogliando i residui solidi verso un’area di essiccazione da dove vengono poi aspirati nel sacchetto durante il ciclo successivo.

Ho apprezzato particolarmente il vassoio di base rimovibile: dopo settimane di utilizzo, è sufficiente estrarlo e sciacquarlo sotto acqua corrente per rimuovere eventuali residui. I serbatoi dell’acqua sono trasparenti e facilmente accessibili, con aperture ampie che semplificano il riempimento e la pulizia periodica.

Pregi e difetti

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso delineare con precisione i punti di forza e le aree di miglioramento del J15 Max Ultra.

Pregi principali:

Riconoscimento liquidi trasparenti : funzione unica sul mercato, realmente efficace nel prevenire disastri con liquidi rovesciati

: funzione unica sul mercato, realmente efficace nel prevenire disastri con liquidi rovesciati Potenza di aspirazione eccezionale : i 22.000 Pa fanno la differenza sui tappeti e con sporco ostinato

: i 22.000 Pa fanno la differenza sui tappeti e con sporco ostinato Navigazione intelligente : precisione millimetrica e adattamento continuo ai cambiamenti nell’ambiente

: precisione millimetrica e adattamento continuo ai cambiamenti nell’ambiente Autonomia superiore : la batteria da 6.400 mAh garantisce sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni

: la batteria da 6.400 mAh garantisce sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni Sistema anti-groviglio efficace : FlexiRazor riduce drasticamente la manutenzione manuale

: FlexiRazor riduce drasticamente la manutenzione manuale Lavaggio con acqua caldissima : 80°C garantiscono igiene e rimozione dello sporco ostinato

: 80°C garantiscono igiene e rimozione dello sporco ostinato Superamento ostacoli : capacità di affrontare soglie fino a 4,5 cm, leader nella categoria

: capacità di affrontare soglie fino a 4,5 cm, leader nella categoria Base completamente autonoma: riduce l’intervento umano al minimo indispensabile

Difetti riscontrati:

Altezza di 11 cm : non passa sotto tutti i mobili bassi

: non passa sotto tutti i mobili bassi Rumorosità in potenza massima : può disturbare durante il lavoro da casa

: può disturbare durante il lavoro da casa App con traduzioni imperfette : alcuni menu presentano ancora testi non ottimizzati

: alcuni menu presentano ancora testi non ottimizzati Manca dosatore automatico detergente : va aggiunto manualmente nell’acqua

: va aggiunto manualmente nell’acqua Prezzo elevato : anche scontato resta un investimento importante

: anche scontato resta un investimento importante Ingombro base : richiede spazio dedicato significativo

: richiede spazio dedicato significativo Aggancio magnetico mop debole : occasionalmente può staccarsi durante la pulizia

: occasionalmente può staccarsi durante la pulizia Registrazione video non disponibile: la sorveglianza è solo in tempo reale

Test della durata nel tempo

Per valutare l’affidabilità a lungo termine del J15 Max Ultra, ho monitorato attentamente le prestazioni durante un mese di utilizzo quotidiano intensivo, simulando le condizioni di una famiglia con animali domestici.

Dopo oltre 30 cicli completi di pulizia e lavaggio, le prestazioni sono rimaste costanti. La spazzola FlexiRazor ha mantenuto la sua efficacia anti-groviglio, richiedendo solo una pulizia manuale minima ogni due settimane. I mop, sottoposti a cicli quotidiani di lavaggio a 80°C e asciugatura, non hanno mostrato segni di usura significativa, mantenendo la capacità di assorbimento e pulizia iniziale.

Il sistema di navigazione ha dimostrato capacità di apprendimento: dopo la prima settimana, i percorsi sono diventati sempre più ottimizzati, riducendo i tempi di pulizia del 15% circa. Il robot ha memorizzato la posizione di ostacoli temporanei ricorrenti (come le ciotole degli animali) adattando automaticamente i percorsi. La batteria, dopo oltre 100 cicli di carica, mantiene ancora il 95% della capacità originale secondo i dati dell’app, in linea con le specifiche dichiarate dal produttore per la tecnologia Li-ion utilizzata.

Un aspetto positivo emerso nel tempo è la robustezza del sistema meccanico: nonostante numerosi impatti contro mobili e superamenti di soglie elevate, non ho riscontrato problemi meccanici o rumori anomali. I sensori hanno mantenuto la loro precisione e la fotocamera non ha mostrato segni di appannamento o degradazione dell’immagine nonostante l’esposizione continua a vapore durante i cicli di lavaggio.

Manutenzione e costi di gestione

Un aspetto fondamentale per valutare un robot di fascia alta è la facilità di manutenzione e i costi operativi nel tempo. Il J15 Max Ultra eccelle nel ridurre al minimo l’intervento umano grazie ai suoi sistemi automatizzati.

La manutenzione ordinaria si limita essenzialmente a: svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita ogni 3-4 cicli di lavaggio (circa 2 volte a settimana per un uso normale), sostituire il sacchetto della polvere ogni 45-75 giorni a seconda dell’utilizzo, e pulire occasionalmente il vassoio della base estraibile, operazione che richiede meno di 5 minuti.

I materiali di consumo hanno costi contenuti: i sacchetti originali costano circa 15 euro per una confezione da 6 pezzi (3-6 mesi di autonomia), i mop di ricambio circa 25 euro la coppia con durata stimata di 6-12 mesi, mentre il filtro HEPA (20 euro) va sostituito ogni 6 mesi. La spazzola principale FlexiRazor ha una durata stimata di 12-18 mesi grazie al sistema anti-groviglio.

Un vantaggio economico deriva dal sistema di lavaggio ad alta temperatura che permette di utilizzare solo acqua senza detergenti costosi, anche se l’aggiunta di una piccola quantità di prodotto specifico migliora i risultati su macchie ostinate. Il consumo energetico è nella media della categoria: circa 50W durante la pulizia e 1000W durante i cicli di lavaggio/asciugatura della base, traducendosi in un costo elettrico trascurabile.

Performance con animali domestici

Avendo testato il J15 Max Ultra in un ambiente con animali domestici (un cane a pelo lungo e un gatto), posso confermare che le funzionalità dedicate fanno davvero la differenza nel gestire le sfide specifiche di questa situazione.

Il sistema di riconoscimento AI identifica correttamente le zone dove gli animali passano più tempo, attivando automaticamente la modalità Pet Zone che intensifica sia l’aspirazione che la frequenza di pulizia. Durante i test, il robot ha sempre evitato ciotole d’acqua e cibo, anche quando spostate in posizioni diverse, dimostrando capacità di adattamento.

La vera prova è arrivata con un “incidente” simulato: ho versato acqua vicino alla ciotola per testare la reazione. Il robot ha immediatamente riconosciuto il liquido, evitando di spargerlo con le spazzole e pulendo efficacemente con i soli mop. Questa capacità, unica nel mercato, previene situazioni spiacevoli che altri robot potrebbero peggiorare.

I peli vengono gestiti eccellentemente: la potenza di 22.000 Pa li rimuove anche dai tappeti, mentre il sistema FlexiRazor previene i grovigli che normalmente richiederebbero pulizia manuale frequente. Dopo un mese di test, la quantità di peli da rimuovere manualmente era minima. L’unico limite è l’altezza di 11 cm che impedisce la pulizia sotto alcuni mobili dove gli animali amano nascondersi.

Conclusioni

Dopo settimane di test approfonditi, il J15 Max Ultra si è rivelato uno dei robot aspirapolvere più completi e tecnologicamente avanzati che abbia mai provato. La combinazione di potenza di aspirazione record, intelligenza artificiale sofisticata e caratteristiche uniche come il riconoscimento dei liquidi trasparenti lo posizionano al vertice assoluto della categoria.

I punti di forza sono evidenti: pulisce in modo eccellente su ogni superficie, gestisce autonomamente la maggior parte delle situazioni problematiche, richiede intervento umano minimo grazie alla base multifunzione e offre funzionalità che la concorrenza semplicemente non ha. La capacità di affrontare soglie elevate e la batteria a lunga durata lo rendono adatto anche ad ambienti complessi.

I difetti esistono ma sono relativamente minori: l’altezza che limita l’accesso sotto alcuni mobili, un’app che necessita ancora di rifinitura nelle traduzioni, e un prezzo che, seppur giustificato dalle prestazioni, resta importante. Per chi ha animali domestici o teme rovesciamenti di liquidi, la funzione di riconoscimento vale da sola il premium price.

Il mio verdetto? Se cercate il massimo della tecnologia e dell’autonomia in un robot aspirapolvere, se avete una casa grande con diverse superfici e ostacoli, se odiate la manutenzione manuale e volete dimenticarvi delle pulizie, il J15 Max Ultra è attualmente la scelta migliore sul mercato. Per esigenze più basilari o budget limitati, considerate il J15 Pro Ultra o modelli di fascia media che offrono un rapporto qualità-prezzo più equilibrato. Ma se volete il top assoluto, non cercate oltre: il J15 Max Ultra è il nuovo riferimento del settore. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.