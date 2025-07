Notebook a 139 euro su AliExpress: lo sconto di 333 euro è incredibile

Siete alla ricerca di un notebook di ottima qualità, ma avete un budget estremamente ridotto? allora dovete subito pensare all’acquisto su AliExpress, dove vi attende una delle migliori riduzioni di prezzo che abbiate effettivamente mai visto prima d’ora.

Il modello attualmente in sconto è caratterizzato da alcuni aspetti importanti da non sottovalutare, come ad esempio la presenza del sistema operativo Windows 11, senza alcuna personalizzazione software o limitazioni particolari da sottolineare, ciò sta a significare che il consumatore può a tutti gli effetti godere di una esperienza apparentemente stock, senza rallentamenti di alcun tipo. Il monitor è da 14,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD a 60Hz, fermo restando essere comunque un IPS LCD abbastanza classico, senza specificità che gli permetterebbero di distinguersi dalla massa.

Il processore è un Intel N4000, perfetto per un utilizzo lavorativo, con un multitasking, applicazioni di vario genere, ma senza pensare troppo al gaming o a editing video, proprio per la sua limitatezza in termini prestazionali, nonostante comunque integri 12GB di RAM ed anche un SSD da 256GB.

AliExpress: la promozione su questo notebook è da urlo

Proprio uno degli aspetti da non sottovalutare di questo prodotto è il prezzo finale di vendita, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 139,83 euro per il suo acquisto definitivo, risparmiando circa 333,96 euro rispetto al valore originario di 473,79 euro. Scopritelo subito al seguente link.

L’occasione è davvero ghiotta, anche perché difficilmente si può pensare di fare proprio un notebook di buona qualità, spendendo così poco. La spedizione, come vi dicevamo all’inizio dell’articolo, è da considerarsi valida direttamente dalla Spagna, con consegna entro pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Oltretutto è prevista la possibilità di godere di resi completamente gratuiti, e possibilità di rispedire il prodotto entro 15 giorni dalla data effettiva in cui è stato completato l’ordine, o meglio da quando è stato ricevuto il prodotto.