Teufel MYND: le caratteristiche del nuovo altoparlante portatile

Teufel MYND è un nuovo altoparlante Bluetooth che promette di unire qualità, design e sostenibilità. Si tratta di un dispositivo pensato per offrire un’ottima esperienza d’ascolto. E non solo. L’altoparlante punta a durare nel tempo. Riducendo così anche l’impatto ecologico. La struttura è composta per metà da plastica riciclata e include una batteria facilmente sostituibile. Due caratteristiche che già da sole raccontano l’approccio responsabile alla base di questo prodotto. Ma Teufel ha voluto fare un passo in più, rendendo MYND completamente modulare. Ogni componente può essere smontato con facilità. Ciò grazie all’uso di semplici viti. A tal proposito, l’azienda mette a disposizione dell’utente gli schemi elettrici. Insieme alle specifiche tecniche e ai file 3D per la stampa dei pezzi. Tale scelta evidenzia una filosofia basata su tre concetti chiave: robustezza, riparabilità e riciclabilità.

Quali sono le caratteristiche del nuovo Teufel MYND?

L’altoparlante è costruito per resistere a urti, cadute e agenti esterni. Nel dettaglio, la certificazione IP67 lo protegge da polvere e immersioni temporanee in acqua. La possibilità di intervenire facilmente per sostituire o aggiornare componenti interni rappresenta una novità interessante nel panorama dei dispositivi audio portatili. In più, la completa separabilità dei materiali facilita enormemente il processo di riciclo, contribuendo alla riduzione dei rifiuti elettronici.

Teufel MYND adotta una configurazione audio 2.1 con woofer centrale e due tweeter laterali. La presenza di due membrane passive contribuisce a rafforzare i bassi. Mentre particolari guide d’onda assicurano una diffusione del suono ampia e naturale. L’esperienza di ascolto risulta quindi equilibrata e coinvolgente. Tutto il sistema può essere controllato tramite l’app Teufel Go, che consente di regolare l’equalizzatore, la luminosità dei LED, di impostare un timer per lo spegnimento automatico e di attivare una modalità di ricarica a risparmio energetico. Con un uso a volume medio, l’autonomia arriva così a circa 40 ore.

Il dispositivo è disponibile in quattro colorazioni: Warm Black, Warm White, Light Mint e Wild Berry. Il Teufel MYND viene venduto al prezzo di 249,99 euro.