Realme 15 e 15 Pro: arriva la conferma ufficiale

Con la presentazione ufficiale di Realme 15 e 15 Pro, l’azienda compie un nuovo passo nella sua strategia di consolidamento sul mercato mobile. I due dispositivi arrivano a distanza di appena sei mesi dai loro predecessori, i Realme 14 Pro e 14 Pro Plus, confermando ancora una volta la scelta del marchio di rinnovare la sua gamma principale con una frequenza più rapida. È una linea evolutiva chiara: migliorare spesso, anche se di poco, mantenendo sempre viva l’attenzione dell’utente. Questa volta, però, Realme sembra voler fare ordine. Niente modello 15 Plus, almeno per ora, e nessun successivo dispositivo “intermedio”. L’obiettivo è ridurre le sovrapposizioni tra varianti e semplificare la proposta. Una semplificazione solo apparente, però, se si considera che in un intervallo di circa 120 euro sono comunque distribuite ben sette versioni diverse.

Realme: cosa sappiamo sui nuovi modelli 15 e 15 Pro?

Dal punto di vista tecnico, il salto generazionale si concentra su tre fronti principali. Ovvero processore, comparto fotografico e batteria. Il Realme 15 Pro adotta un chip Qualcomm Snapdragon, mentre il modello standard opta per un MediaTek Dimensity. A distinguere i due modelli c’è anche la fotocamera ultra-grandangolare: 50 MP per il Pro, 8 MP per la variante base. Ma uno degli aggiornamenti più attesi riguarda la fotocamera frontale. Qui il sensore da 32 MP lascia finalmente spazio a una nuova soluzione da 50 MP, disponibile su entrambi i dispositivi.

Altro elemento che cattura immediatamente l’attenzione è la batteria. Si parla di 7.000 mAh di capacità, probabilmente basata su tecnologia Si-C (silicio-carbonio). Caratteristiche che segnano un punto di svolta rispetto alle batterie più convenzionali. Un upgrade che promette un’autonomia decisamente superiore, pensata per coprire anche le giornate più intensive.

A completare l’assetto c’è anche un cambiamento estetica. Nel dettaglio, le linee del retro sono state ridisegnate, e il modulo fotografico rinuncia alla forma circolare per lasciare spazio a un design più pulito e minimalista. Per il momento, Realme ha diffuso prezzi e dettagli solo per il mercato indiano. Il Realme 15 parte da circa 23.999 rupie, ovvero circa 236 euro. Mentre il modello 15 Pro si posiziona intorno alle 28.999 rupie, pari a circa 285 euro. Nulla è stato ancora annunciato riguardo alla distribuzione europea, ma l’attesa non dovrebbe essere lunga.