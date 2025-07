Google Discover introduce un nuovo pulsante?

Google Discover sta introducendo una serie di interventi per perfezionare l’esperienza d’uso per i suoi utenti. Nello specifico, si parla di aggiornamenti che non si limitano solo all’estetica. Ma toccano anche l’usabilità e la funzionalità. Dopo aver introdotto un’interfaccia utente aggiornata per desktop, i riassunti automatici generati dall’AI e una scheda dedicata ai momenti della giornata, Google prosegue con la sua evoluzione. L’obiettivo è mantenere il servizio Discover al passo con le esigenze degli utenti. Cercando al contempo di renderlo sempre più intuitivo. Tra le ultime novità rilevate nella versione 16.28.59.sa.arm64 dell’app spicca l’aggiunta di un pulsante che consente all’utente di tornare all’inizio del feed. Tale strumento nasce con l’intento di rendere più fluida la navigazione tra le notizie e i contenuti personalizzati presenti in Discover.

Google Discover: dettagli sul nuovo pulsante

Il funzionamento di tale opzione è strettamente legato al modo in cui si accede all’app. Infatti, la sua presenza è riservata all’accesso tramite launcher, ossia quando si effettua uno swipe verso destra dalla schermata home del dispositivo. In tale contesto, il tasto compare solamente dopo che l’utente ha iniziato a scorrere verso l’alto, in modo da non disturbare la visualizzazione durante l’esplorazione. Viceversa, se si accede a Discover direttamente dall’app Google, il pulsante non è presente. Ciò suggerisce che la funzione sia ancora in fase sperimentale.

Il dettaglio interessante è che tale funzione riesce a trasmettere una sensazione di maggiore controllo e comfort durante la lettura. Google dimostra così una particolare attenzione verso i suoi utenti. L’azienda, infatti, punta a migliorare anche gli aspetti meno evidenti. L’introduzione di tal tipo di opzioni si inserisce in una strategia più ampia, dove la semplicità è messa al servizio dell’efficienza. Al momento non vi sono comunicazioni ufficiali da parte di Google circa una diffusione stabile e definitiva di tale funzione. Non resta, dunque, che attendere e scoprire quando arriverà per tutti gli utenti.