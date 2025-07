WhatsApp testa la modalità notturna per la fotocamera: cos’è e come funziona

Il lavoro che c’è dietro WhatsApp è sempre molto vasto e soprattutto continuo, nonostante l’applicazione sia ormai strutturata da anni. Le novità sono sempre pronte ad arrivare e questo piace agli utenti, ai quali stanno per vedere qualcosa che hanno sempre richiesto: la modalità notturna riservata alla fotocamera integrata nell’applicazione. A rivelare il prossimo arrivo di quest’ultima è stata la nuova beta 2.25.22.2 per Android, attualmente in fase di distribuzione limitata. Si tratta di una delle novità più attese per chi utilizza frequentemente la fotocamera dell’app in condizioni di scarsa luminosità.

All’apertura dell’interfaccia di scatto, l’app mostra ora un nuovo pulsante a forma di luna nella parte alta dello schermo. L’icona appare automaticamente solo quando viene rilevato un ambiente buio, suggerendo all’utente la possibilità di attivare manualmente la nuova funzione. Una volta abilitata, la modalità notturna interviene ottimizzando lo scatto tramite elaborazione software, rendendo più nitide e luminose le immagini catturate al buio.

Esperienza migliorata, senza uscire dall’app

Fino ad ora, per ottenere risultati decenti in condizioni di scarsa luce, era spesso necessario affidarsi alla fotocamera nativa dello smartphone e poi condividere l’immagine su WhatsApp. Con questa nuova modalità, invece, si punta a semplificare il flusso di utilizzo, consentendo di rimanere dentro l’app anche durante la fase di scatto, senza dover passare da una piattaforma all’altra.

La novità è parte di un processo più ampio di evoluzione delle funzioni visive dell’app di messaggistica. In parallelo, WhatsApp sta testando anche la possibilità di importare la foto profilo direttamente da Facebook o Instagram, a conferma della sempre più forte integrazione tra le app dell’ecosistema Meta.

Al momento, la modalità notturna è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester e non è ancora stata annunciata una data per la distribuzione stabile. Nei prossimi giorni, comunque, è probabile che il test venga esteso ad altri utenti, in attesa del rilascio ufficiale per tutti i dispositivi Android.