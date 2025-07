Xiaomi torna tra i pieghevoli: in preparazione la serie Mix Fold, ecco per quando

Xiaomi si prepara a rientrare nel mercato dei pieghevoli in formato Fold nel corso del 2026. Dopo aver lasciato in stand-by la linea Mix Fold per oltre un anno, il colosso cinese sembra pronto a rilanciarla con un dispositivo completamente rinnovato, come anticipato dall’insider Digital Chat Station.

Secondo quanto riportato, il nuovo modello sarebbe già in fase di test e adotterebbe un processore Snapdragon di nuova generazione, probabilmente l’8 Elite 2. Il focus non sarà solo sulla potenza, ma anche sull’esperienza utente, con una gestione del multitasking migliorata, app più fluide su schermo interno e ottimizzazione del software. Elementi che in passato avevano penalizzato il Mix Fold 4, uscito nel 2024, nonostante un comparto tecnico di alto livello.

Un design più rifinito: i nuovi Mix Fold di Xiaomi saranno così

Oltre alla parte software, Xiaomi punterebbe a perfezionare il design, con una cerniera più resistente, una piega centrale meno visibile e un nuovo rapporto di forma pensato per rendere il dispositivo più comodo sia da aperto che da chiuso. Si tratterebbe quindi di un salto generazionale importante, pensato per contrastare la concorrenza in uno scenario che nel 2026 si preannuncia particolarmente affollato.

Oltre al possibile iPhone Fold, sono attesi nuovi modelli anche da Huawei, Oppo e vivo, mentre Xiaomi ha continuato a lavorare nel campo dei pieghevoli con la serie Mix Flip, che ha ottenuto buoni riscontri, in particolare con il recente Mix Flip 2.

Infine, proseguono i test interni su un progetto ancora più ambizioso: un trifold, nome in codice zhuque, che potrebbe debuttare nel primo trimestre del 2026. Non è ancora chiaro se affiancherà il prossimo Mix Fold o se prenderà il suo posto nel catalogo. Ma una cosa è certa: Xiaomi non ha intenzione di restare indietro nella corsa ai dispositivi pieghevoli di nuova generazione. Almeno per ora non si conoscono ulteriori dettagli, ai quali arriveranno di certo prossimamente.