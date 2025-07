WhatsApp si fonde sempre più con Facebook e Instagram

WhatsApp continua il suo processo di evoluzione. In che modo? Avvicinandosi sempre di più alle altre piattaforme del gruppo Meta. Con l’aggiornamento alla versione Beta 2.25.21.24 per Android, l’app introduce una nuova funzione. Gli utenti ora possono importare direttamente l’immagine del profilo da Facebook e Instagram. Una scelta che segna un ulteriore passo verso l’unificazione dei servizi gestiti dal colosso americano. Dopo l’introduzione della condivisione automatica degli stati su Facebook e Instagram, questa funzione rafforza l’idea di un’identità unica e condivisa su tutte le piattaforme del gruppo.

Una piccola modifica su WhatsApp, con grandi implicazioni per la privacy e l’identità digitale

L’opzione, già disponibile per diversi beta tester, rappresenta una nuova modalità di personalizzazione dell’account. Dalla sezione “Profilo” delle impostazioni dell’app, è ora possibile selezionare l’immagine non solo dalla galleria o dalla fotocamera, ma anche direttamente dai profili social collegati. L’operazione richiede la connessione al Centro Gestione Account, la piattaforma che unisce gli account WhatsApp, Facebook e Instagram, consentendo una gestione unica di contenuti e preferenze. Dopo aver completato il collegamento, l’immagine del profilo può essere uniformata con un solo tocco.

Ciò che a prima vista può sembrare solo una nuova funzione estetica nasconde invece implicazioni molto più profonde. L’importazione automatica dell’immagine del profilo, già possibile tra Facebook e Instagram, ora raggiunge anche WhatsApp. Si rafforza così l’integrazione tra i servizi Meta, che punta sempre più a una gestione condivisa dell’identità online. Questo strumento potrebbe presto arrivare anche nella versione stabile dell’app, aprendo la strada a nuove dinamiche di sincronizzazione tra le app del gruppo.

Tale aggiornamento rientra in un pacchetto di novità introdotte nel mese, tra cui le chat vocali con Meta AI e i promemoria sui messaggi. Per chi volesse testare in anteprima queste funzionalità, è possibile aderire al programma beta o scaricare manualmente i file APK da fonti affidabili come APKMirror. La nuova direzione intrapresa da WhatsApp, però, lascia aperte alcune domande sul livello di indipendenza e protezione dei dati personali in un ecosistema sempre più unificato.