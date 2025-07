Google Discover

Con l’ultima versione beta dell’app Google, il feed Google Discover si arricchisce di un piccolo ma significativo aggiornamento dell’interfaccia: un pulsante per tornare rapidamente all’inizio del feed, utile per chi scorre numerose notizie ogni giorno. La novità punta a migliorare l’usabilità del servizio, sempre più centrale nella strategia informativa dell’azienda.

La nuova freccia per tornare in alto semplifica la navigazione

Fino a oggi, uno dei limiti di Google Discover era proprio l’assenza di un’opzione per risalire velocemente in cima alla schermata. Con la versione 16.28.59.sa.arm64 dell’app Google, arriva finalmente una freccia rivolta verso l’alto, visibile nell’angolo inferiore destro. L’icona compare solo nel launcher, e solo dopo che si è iniziato a scorrere, così da non interferire con l’esperienza utente in caso di navigazione verso il basso.

Al momento, la nuova funzione non è ancora attiva nell’app Google vera e propria, ma la sua presenza coerente nella sezione Discover dei launcher suggerisce che un’estensione più ampia è prevista nei prossimi aggiornamenti. L’aggiunta è particolarmente utile per gli utenti che usano Discover come strumento per tenersi aggiornati, soprattutto in mobilità.

Un’interfaccia più coerente e accessibile anche tra temi chiaro e scuro

La nuova freccia si adatta in maniera coerente sia al tema chiaro sia a quello scuro, mantenendo una presenza discreta ma funzionale. Si tratta di un cambiamento in linea con quanto visto in altre app Google, che negli ultimi mesi hanno adottato elementi di navigazione più intuitivi e visibili, senza stravolgere il layout complessivo.

L’introduzione segue di poche settimane l’avvio dei test per riepiloghi automatici delle notizie basati sull’intelligenza artificiale, avvistati da metà luglio. Anche in quel caso, l’obiettivo era facilitare la fruizione delle notizie, offrendo contenuti più sintetici e digeribili.

In arrivo anche una nuova icona Segnalibro

Secondo alcune segnalazioni, gli sviluppatori starebbero inoltre lavorando a una nuova funzione di salvataggio dei contenuti: un’icona “Segnalibro” da utilizzare per archiviare articoli e post, così da poterli rileggere in un secondo momento. Anche questa feature sarebbe in fase di test e potrebbe arrivare in una delle prossime versioni dell’app.

Con oltre un miliardo di dispositivi Android attivi, Discover rappresenta per Google un canale strategico per la distribuzione di notizie e contenuti. Piccole modifiche come quella appena introdotta mirano a raffinare l’esperienza utente, rendendola più comoda e in linea con le abitudini di lettura rapida su smartphone.