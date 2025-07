Google, inserita l’ AI anche su Discover per i riassunti

Google sta cercando di inserire progressivamente nelle sue applicazioni l’ intelligenza artificiale con delle funzioni utili all’ utente. In questi giorni sta sperimentando l’ AI nei feed di Google Discover per realizzare dei piccoli riassunti. Infatti grazie all’ AI l’ utente sarà in grado di capire meglio il testo grazie ai riassunti generati dall’ AI. Tutto questo per facilitare la comprensione del testo e delle sue particolarità da parte dell’ utente. Inoltre saranno inserite delle particolarità che renderanno il l’ aggiornamento ancora più importante e funzionale.

L’ idea di Google di voler introdurre l’ intelligenza artificiale all’ interno di Discover è legata a quella di AI Overview in cui il viene proposto il risultato della ricerca. Infatti la modalità con cui verrà presentato il riassunto è simile a quello proposto da AI Overview oltre a delle particolarità inserite. Una di queste riguarda l’ inserimento di un’ icona in cui vengono rappresentate le fonti da cui l’ AI ha preso spunto per scrivere il suo riassunto. Questo farà si che l’ utente potrà accertarsi della veridicità di quello scritto dall’ AI consultando direttamente gli articoli proposti.

Google, particolarità dei riassunti nei feed di Discover

Per adesso Google sta conducendo dei test per verificare la vera funzionalità dell’ AI in modo da presentare un prodotto affidabile e sicuro. La particolarità di Discover è quella di poter assicurarsi una panoramica dell’ articolo in modo da poter capire subito di cosa si tratta. Google sta cercando di introdurre delle versioni più sicure che utilizzano l’ intelligenza artificiale in modo da ottenere dei contenuti che rispecchiano quanto scritto negli articoli. Nella nuova versione di Discover verrà introdotto un pulsante “Salva” che permetterà di aggiungere l’ articolo alla scheda “Attività”. In questo modo verrà personalizzato l’ articolo e tutta una serie di eventi legati alle cronologie delle ricerche.

Per adesso sembra che questa versione sia in fase di sperimentazione, per cui non resta che aspettare il suo rilascio nella versione stabile e disponibile a tutti.