ASUS VivoWatch 6 AERO: pressione e ECG dal polpastrello in pochi secondi – Recensione

Quando ho sentito parlare per la prima volta dell’ASUS VivoWatch 6 AERO, devo ammettere di essere rimasto scettico. ASUS, azienda che associo principalmente a laptop e schede madri di qualità eccellente, stava lanciando quello che veniva definito il primo fitness tracker al mondo capace di misurare pressione sanguigna ed elettrocardiogramma direttamente dal polpastrello. Sembrava troppo bello per essere vero.

Dopo diverse settimane di utilizzo intensivo, posso dire che questo dispositivo rappresenta un tentativo audace di ridefinire cosa può fare un wearable nel campo della salute. Non è perfetto, e ci sono alcuni compromessi che ASUS ha dovuto accettare per raggiungere questo livello di innovazione, ma il VivoWatch 6 AERO merita sicuramente attenzione da parte di chi cerca un dispositivo focalizzato sul monitoraggio avanzato della salute cardiovascolare.

La domanda fondamentale è: può un dispositivo del peso di soli 27 grammi davvero competere con smartwatch più costosi e blasonati nel monitoraggio medico? E soprattutto, vale la pena sacrificare alcune funzionalità smart per avere accesso a misurazioni che normalmente richiederebbero dispositivi medici dedicati? Ho passato le ultime settimane cercando di rispondere a queste domande, mettendo alla prova ogni aspetto di questo intrigante dispositivo.

Unboxing

L’esperienza di apertura della confezione del VivoWatch 6 AERO riflette l’approccio minimalista del prodotto stesso. La scatola, dalle dimensioni contenute e dal design sobrio, presenta il logo ASUS in rilievo sulla superficie superiore. All’interno, il dispositivo è adagiato in un alloggiamento di plastica riciclata, un tocco ecologico che ho apprezzato.

Sollevando il tracker, ho trovato il cavo di ricarica proprietario magnetico, il manuale di istruzioni multilingue e la scheda di garanzia. Niente fronzoli, niente accessori superflui. Il manuale, devo dire, è piuttosto scarno – solo le informazioni essenziali per iniziare. Per fortuna, l’app ASUS HealthConnect compensa questa mancanza con tutorial interattivi ben realizzati.

La prima impressione maneggiando il dispositivo è stata di incredulità per la sua leggerezza. I 27 grammi dichiarati non sono marketing, si percepiscono davvero. Il cinturino in silicone morbido, disponibile nelle colorazioni nera e rosa, trasmette una sensazione di qualità superiore rispetto a molti competitor nella stessa fascia di prezzo. Il display AMOLED da 1.1 pollici era protetto da una pellicola che ho prontamente rimosso, rivelando uno schermo luminoso e dai colori vivaci che mi ha subito colpito positivamente.

Materiali, costruzione e design

Il design del VivoWatch 6 AERO rappresenta un interessante compromesso tra funzionalità e stile. Il corpo principale, realizzato in policarbonato rinforzato, ospita tutti i sensori in uno spazio incredibilmente compatto. ASUS ha utilizzato un processo innovativo chiamato sputter deposition per integrare i sensori PPG ed ECG direttamente nel cinturino, risultando in un profilo estremamente sottile.

La costruzione trasmette solidità nonostante il peso piuma. Il display è protetto da quello che sembra essere vetro temperato (ASUS non specifica il tipo esatto), che dopo settimane di utilizzo non mostra alcun graffio. I due pulsanti laterali, l’unico elemento di controllo fisico oltre al touchscreen, offrono un feedback tattile soddisfacente senza essere troppo sporgenti.

Il cinturino merita una menzione particolare. Realizzato in silicone ipoallergenico, è incredibilmente morbido e confortevole anche durante l’uso prolungato. Il sistema di chiusura tradizionale con fibbia garantisce sicurezza senza stringere eccessivamente. La certificazione 5ATM per la resistenza all’acqua significa che posso indossarlo sotto la doccia, in piscina o durante allenamenti intensi senza preoccupazioni. Ho testato personalmente questa caratteristica durante numerose sessioni di nuoto e il dispositivo ha continuato a funzionare perfettamente.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Display AMOLED 1.1 pollici touchscreen Peso 27 grammi (con cinturino) Sensori Dual PPG, ECG, GPS, accelerometro, giroscopio Batteria 135 mAh Autonomia Fino a 7 giorni Resistenza acqua 5ATM (50 metri) Connettività Bluetooth 5.0 GPS Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) Compatibilità Android 6.0+, iOS 13.0+ Algoritmo salute ASUS Health AI 5.0 Certificazioni Software as a Medical Device (SaMD) Colori disponibili Nero, Rosa

Applicazione ASUS HealthConnect

L’app ASUS HealthConnect rappresenta il cuore dell’esperienza VivoWatch. Disponibile sia per Android che iOS, l’applicazione si presenta con un’interfaccia pulita e intuitiva. Il processo di configurazione iniziale è stato sorprendentemente fluido: dopo aver scannerizzato il codice QR sul dispositivo, l’accoppiamento è avvenuto in pochi secondi.

La dashboard principale mostra una panoramica immediata di tutti i parametri vitali monitorati. I grafici sono chiari e facilmente interpretabili, con la possibilità di approfondire ogni metrica con un semplice tocco. Particolarmente apprezzabile è la sezione dedicata alle tendenze a lungo termine, che permette di visualizzare l’evoluzione dei propri parametri di salute nel corso di settimane o mesi.

Una funzionalità che ho trovato particolarmente utile è la modalità Care Track, che consente di condividere i propri dati sanitari con familiari o caregiver. Questa caratteristica si rivela preziosa per chi deve monitorare la salute di genitori anziani o familiari con condizioni croniche. L’integrazione con Google Fit e Apple Health funziona senza intoppi, permettendo di centralizzare tutti i dati fitness in un’unica piattaforma. L’unico neo è l’occasionale lag nella sincronizzazione, che a volte richiede di aprire manualmente l’app per forzare l’aggiornamento dei dati.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni del VivoWatch 6 AERO sono state una piacevole sorpresa. Il display AMOLED è luminoso e reattivo, con una frequenza di aggiornamento che rende fluide le interazioni. Anche sotto la luce diretta del sole, la leggibilità rimane buona, anche se non eccellente come alcuni competitor con display transflettivi.

L’autonomia è uno dei punti di forza del dispositivo. ASUS dichiara fino a 7 giorni di utilizzo con una singola carica, e nei miei test sono riuscito a raggiungere facilmente i 5-6 giorni con un uso intenso che includeva: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, 3-4 misurazioni giornaliere di pressione ed ECG, notifiche attive, un’ora di GPS al giorno per la corsa e monitoraggio del sonno. Disattivando alcune funzioni non essenziali, è possibile estendere l’autonomia oltre la settimana.

La ricarica avviene tramite il cavo magnetico proprietario incluso. Da zero a cento percento sono necessarie circa 2 ore, un tempo nella media per dispositivi di questa categoria. Il magnete è sufficientemente forte da mantenere il dispositivo in posizione anche se urtato accidentalmente, un dettaglio che ho apprezzato dopo aver avuto esperienze negative con altri wearable.

Test sul campo

Test di precisione ECG

Per valutare l’accuratezza della funzione ECG, ho confrontato le misurazioni del VivoWatch con quelle di un elettrocardiografo professionale presso il mio medico. Posizionando il dito sul sensore frontale per 30 secondi, il dispositivo ha generato tracciati ECG che, pur non essendo di qualità medica, mostravano chiaramente il ritmo cardiaco e permettevano di identificare eventuali irregolarità.

In 15 misurazioni comparative, il dispositivo ha rilevato correttamente il ritmo sinusale normale nel 93% dei casi. Le piccole discrepanze erano principalmente dovute ad artefatti da movimento quando non mantenevo il dito perfettamente fermo. Il tracciato generato può essere esportato in PDF e condiviso con il proprio medico, una funzionalità che trovo estremamente utile.

Test pressione sanguigna

La misurazione della pressione arteriosa tramite tocco del dito è la caratteristica più innovativa del dispositivo. Durante il periodo di test, ho effettuato misurazioni multiple al giorno confrontandole con un misuratore da braccio validato clinicamente. I risultati sono stati interessanti ma variabili.

In condizioni ottimali (seduto, rilassato, dito posizionato correttamente), le misurazioni mostravano una deviazione media di ±5-8 mmHg per la pressione sistolica e ±3-5 mmHg per la diastolica rispetto al dispositivo di riferimento. Tuttavia, la consistenza delle misurazioni dipendeva molto dalla corretta posizione del dito e dallo stato di rilassamento. Dopo numerosi tentativi, ho imparato la tecnica corretta, ma la curva di apprendimento iniziale può essere frustrante.

Test attività fisica

Durante le sessioni di corsa, il GPS integrato ha dimostrato un’eccellente precisione nel tracciamento del percorso. Il fix satellitare avviene in genere entro 10-15 secondi, grazie al supporto multi-GNSS. La distanza misurata su un percorso noto di 10 km ha mostrato uno scarto di soli 50 metri, un risultato ottimo per un dispositivo di queste dimensioni.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l’esercizio è stato generalmente accurato, con occasionali picchi anomali durante movimenti bruschi del polso. Confrontato con una fascia cardio toracica, la deviazione media è stata del 3-5% durante corsa a ritmo costante, aumentando al 8-10% durante interval training ad alta intensità.

Test monitoraggio del sonno

La funzione di analisi del sonno si è rivelata sorprendentemente dettagliata. Il dispositivo distingue tra sonno leggero, profondo e REM con buona accuratezza. La funzione di registrazione del russamento, che utilizza il microfono dello smartphone abbinato, è un’aggiunta interessante che può aiutare a identificare potenziali problemi respiratori notturni.

Durante 30 notti di test, il dispositivo ha correttamente identificato l’ora di addormentamento nel 90% dei casi, con uno scarto medio di 10-15 minuti. I risvegli notturni sono stati rilevati con precisione, così come i cambiamenti di posizione. Il punteggio di qualità del sonno fornito ogni mattina si è dimostrato coerente con la mia percezione soggettiva del riposo notturno.

Funzionalità salute avanzate

Il VivoWatch 6 AERO brilla particolarmente nelle sue capacità di monitoraggio sanitario avanzato. Oltre alle già menzionate misurazioni di ECG e pressione, il dispositivo offre il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno (SpO2), effettuando misurazioni automatiche ogni 60 minuti sia di giorno che di notte.

La funzione Pulse Transit Time (PTT) rappresenta un indicatore innovativo della salute cardiovascolare, misurando il tempo che l’onda di pressione impiega a viaggiare dal cuore alle arterie periferiche. Questo parametro, raramente disponibile in dispositivi consumer, può fornire indicazioni precoci su potenziali problemi vascolari.

L’indice di rilassamento, basato sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), offre una visione immediata del livello di stress. Ho trovato questa funzione particolarmente utile per identificare momenti di tensione durante la giornata lavorativa e implementare tecniche di respirazione guidata, anch’esse disponibili sul dispositivo. Il feedback visivo durante gli esercizi di respirazione aiuta a mantenere il ritmo corretto, risultando in una riduzione misurabile dello stress dopo sessioni di soli 5 minuti.

Interfaccia utente e navigazione

L’interfaccia del VivoWatch 6 AERO segue un approccio minimalista che privilegia la funzionalità rispetto all’estetica elaborata. Il display AMOLED da 1.1 pollici, pur essendo di dimensioni contenute, sfrutta ogni pixel disponibile in modo efficiente. La navigazione avviene principalmente tramite swipe gesture intuitive: scorrimento verticale per accedere alle diverse funzioni, orizzontale per le impostazioni rapide.

I due pulsanti fisici laterali aggiungono praticità all’interazione. Il pulsante superiore funge da tasto indietro/home, mentre quello inferiore è programmabile per accedere rapidamente alla funzione preferita. Nel mio caso, l’ho configurato per avviare istantaneamente una misurazione ECG, particolarmente utile quando avverto palpitazioni occasionali.

La personalizzazione delle watch face è limitata ma funzionale. Sono disponibili 12 quadranti preinstallati, ognuno con focus diverso sui dati visualizzati. Alcuni privilegiano l’estetica pulita, altri mostrano fino a 5 metriche simultaneamente. Non è possibile installare quadranti di terze parti, una limitazione che alcuni potrebbero trovare restrittiva ma che contribuisce all’ottimizzazione della batteria.

Le notifiche smart sono gestite in modo essenziale ma efficace. Messaggi, chiamate e app selezionate possono inviare avvisi al polso, visualizzati con testo chiaro e leggibile. Non è possibile rispondere direttamente dal dispositivo, ma per un tracker focalizzato sulla salute, questa limitazione è comprensibile e accettabile.

Analisi dei dati e tendenze

Una delle caratteristiche più impressionanti del sistema VivoWatch 6 AERO è la profondità dell’analisi dei dati raccolti. L’algoritmo ASUS Health AI 5.0 non si limita a presentare numeri grezzi, ma fornisce interpretazioni contestualizzate e suggerimenti actionable.

Dopo alcune settimane di utilizzo, l’app inizia a identificare pattern e correlazioni. Ad esempio, ha notato che la mia pressione sanguigna tendeva ad aumentare nei giorni con meno di 6 ore di sonno, suggerendo di prestare maggiore attenzione al riposo. Similmente, ha correlato i livelli di stress elevati con una diminuzione della variabilità cardiaca, raccomandando sessioni di meditazione nei momenti critici.

I report settimanali e mensili sono particolarmente dettagliati, offrendo una visione d’insieme della propria salute con grafici comparativi e trend analysis. La possibilità di esportare questi dati in formato PDF li rende utili per condividerli con professionisti sanitari. Ho personalmente utilizzato questa funzione durante un check-up recente, e il mio medico ha apprezzato la completezza delle informazioni disponibili.

L’integrazione con il cloud ASUS garantisce che i dati siano sempre sincronizzati e accessibili da qualsiasi dispositivo. La privacy è gestita con attenzione, con crittografia end-to-end e la possibilità di controllare granularmente quali informazioni condividere e con chi.

Connettività e compatibilità

Il VivoWatch 6 AERO utilizza Bluetooth 5.0 per la connessione con lo smartphone, garantendo una connessione stabile e efficiente dal punto di vista energetico. Durante il test, la portata effettiva si è attestata intorno ai 10-12 metri in spazi aperti, riducendosi a 5-7 metri con ostacoli come muri.

La compatibilità è ampia, supportando dispositivi Android dalla versione 6.0 e iOS dalla 13.0. Ho testato il dispositivo sia con un Samsung Galaxy S24 che con un iPhone 15, riscontrando performance simili su entrambe le piattaforme. L’unica differenza notevole riguarda la gestione delle notifiche, leggermente più flessibile su Android.

Il GPS integrato merita una menzione speciale. Supportando cinque sistemi di posizionamento satellitare (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS), offre una precisione e velocità di aggancio superiori alla media. Durante escursioni in montagna, dove il segnale GPS può essere problematico, il dispositivo ha mantenuto un tracking accurato anche sotto folta copertura arborea.

La sincronizzazione con servizi di terze parti include Google Fit, Apple Health e Strava. Quest’ultima integrazione, pur essendo basica, permette di caricare automaticamente le attività registrate, mantenendo centralizzato il proprio diario di allenamento. Manca il supporto per piattaforme più specializzate come TrainingPeaks o Garmin Connect, che potrebbero interessare atleti più esigenti.

Esperienza d’uso quotidiana

Vivere con il VivoWatch 6 AERO al polso per diverse settimane mi ha permesso di apprezzarne i punti di forza e identificarne i limiti. La leggerezza estrema è il primo aspetto che colpisce: dopo pochi giorni, ci si dimentica letteralmente di indossarlo. Questo è particolarmente apprezzabile durante il sonno, dove tracker più pesanti possono risultare fastidiosi.

La routine mattutina con il dispositivo è diventata un rituale piacevole. Al risveglio, un’occhiata al riepilogo del sonno fornisce immediate informazioni sulla qualità del riposo. La misurazione della pressione sanguigna a digiuno è diventata un’abitudine che mi ha permesso di tracciare con precisione le variazioni nel tempo, identificando correlazioni con dieta, stress e attività fisica.

Durante la giornata lavorativa, i promemoria per muoversi e le sessioni di respirazione guidata si sono rivelati più utili del previsto. Inizialmente scettico su queste funzioni “wellness”, ho notato un miglioramento tangibile nella gestione dello stress e nella produttività quando le seguivo regolarmente.

L’aspetto sociale del dispositivo è minimale ma ben implementato. Le notifiche smart, pur essendo basic, sono sufficienti per rimanere connessi senza essere costantemente distratti. La vibrazione è ben calibrata: abbastanza forte da essere percepita ma non fastidiosa. La modalità “non disturbare” automatica durante il sonno funziona perfettamente, riattivandosi al momento del risveglio effettivo, non semplicemente basandosi su orari preimpostati.

Pregi e difetti

Pregi

Misurazione ECG e pressione sanguigna tramite tocco del dito, prima nel suo genere per un fitness tracker

tramite tocco del dito, prima nel suo genere per un fitness tracker Peso ultraleggero di soli 27 grammi che lo rende impercettibile al polso

che lo rende impercettibile al polso Autonomia eccellente con 5-7 giorni di utilizzo reale

con 5-7 giorni di utilizzo reale Algoritmo ASUS Health AI 5.0 che fornisce insights significativi sui dati raccolti

che fornisce insights significativi sui dati raccolti Resistenza all’acqua 5ATM che permette l’uso in piscina e sotto la doccia

che permette l’uso in piscina e sotto la doccia GPS multi-constellation preciso e veloce nell’aggancio satellitare

preciso e veloce nell’aggancio satellitare Monitoraggio completo del sonno con rilevamento del russamento

App ben progettata con esportazione dati per professionisti sanitari

Difetti

Display da 1.1 pollici piccolo per chi è abituato a smartwatch più grandi

piccolo per chi è abituato a smartwatch più grandi Curva di apprendimento ripida per le misurazioni di pressione sanguigna

ripida per le misurazioni di pressione sanguigna Limitata personalizzazione estetica con poche watch face disponibili

Nessuna possibilità di rispondere a messaggi o effettuare chiamate

di rispondere a messaggi o effettuare chiamate Assenza di pagamenti contactless NFC

Precisione variabile della pressione sanguigna rispetto a dispositivi medici certificati

della pressione sanguigna rispetto a dispositivi medici certificati Mancanza di supporto per app di terze parti

Prezzo non ancora ufficiale per mercati occidentali, ma presumibilmente elevato

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il mio verdetto sul ASUS VivoWatch 6 AERO è cautamente positivo, con alcune importanti precisazioni. Questo non è un dispositivo per tutti. Se cercate uno smartwatch tuttofare con app, pagamenti contactless e la possibilità di rispondere alle chiamate, guardate altrove. Se invece la vostra priorità è un monitoraggio sanitario avanzato in un form factor ultraleggero, con particolare attenzione alla salute cardiovascolare, allora il VivoWatch 6 AERO merita seria considerazione.

L’innovazione della misurazione di pressione sanguigna ed ECG tramite tocco è genuina e funzionale, anche se richiede pratica per ottenere risultati consistenti. L’algoritmo ASUS Health AI 5.0 trasforma i datik grezzi in informazioni actionable, un valore aggiunto significativo rispetto a dispositivi che si limitano a mostrare numeri. L’autonomia eccellente e il peso impercettibile lo rendono ideale per il monitoraggio 24/7, essenziale per ottenere un quadro completo della propria salute.

I compromessi ci sono e vanno considerati. Il display piccolo può frustrare chi è abituato a schermi più generosi. La mancanza di funzionalità smart avanzate lo rende inadatto come unico dispositivo connesso al polso per molti utenti. La precisione delle misurazioni, pur essendo buona per un dispositivo consumer, non sostituisce strumentazione medica professionale.

In definitiva, consiglio il VivoWatch 6 AERO a chi ha esigenze specifiche di monitoraggio sanitario, particolarmente utenti con condizioni cardiovascolari da tenere sotto controllo, anziani che necessitano di monitoraggio remoto tramite la funzione Care Track, o semplicemente persone attente alla propria salute che apprezzano dati dettagliati sui propri parametri vitali. Per tutti gli altri, esistono opzioni più versatili, anche se nessuna offre esattamente lo stesso mix di leggerezza, autonomia e capacità di monitoraggio sanitario avanzato che caratterizza questo interessante dispositivo ASUS. Si può ordinare il nuovo Asus VivoWatch 6 Aero a un prezzo di 189,99 euro dal sito ufficiale.