Porsche celebra la conquista del Mondiale Team e Costruttori in Formula E

Porsche ha recentemente conquistato il Campionato Squadre e Costruttori 2025 di Formula E confermando il proprio ruolo da protagonista in questa competizione. Il team ufficiale TAG Heuer Porsche Formula E ha potuto contare sulla tecnologia messa a punto dal brand ottenendo prestazioni interessanti in ogni appuntamento del calendario.

Inoltre, grazie al supporto dei due team clienti, Andretti Formula E e Cupra Kiro, le vetture spinte dalla tecnologia Porsche si sono dimostrate sempre tra le più affidabili in griglia. La sfida rappresentata dalla Formula E è elevatissima in quanto dedicata esclusivamente a vetture monoposto a ruote scoperte spinte da motori elettrici.

Porsche ha annunciato che avrebbe corso nella Formula E nel 2017, iniziando una sfida tecnologica e umana molto importante. La squadra ha dovuto sviluppare nuove competenze e fare tesoro delle conoscenze acquisite grazie alle vetture prototipo che correvano in altri campionati.

Porsche ha affrontato la sfida della Formula E, raggiungendo traguardi straordinari con competenze e innovazioni

Come dichiarato da Florian Modlinger, Direttore Factory Motorsport Formula E e Team Principal del TAG Heuer Porsche Formula E Team: “Tante componenti standard, un budget limitato dalle regolamentazioni, e un livello di competizione estremamente alto hanno reso chiaro che sarebbe stato un inizio difficile per Porsche. Quando sono arrivato in Porsche nella primavera del 2022, si notava che il team non era abituato alle gare sprint. Io venivo dal team Abt Audi nella DTM e poi dalla Formula E, quindi le gare sprint erano il mio punto di specializzazione. Credo che più esperienza in quest’area sia stata una delle chiavi che mancavano a Porsche per avere successo”.

A partire dal debutto delle vetture GEN3, Porsche ha cambiato marcia e sia il team ufficiale che i team clienti hanno potuto giocarsi la vittoria fino alle ultime gare. Con l’arrivo in pista delle GEN3 Evo, la nuova 99X Electric con trazione integrale temporanea si è dimostrata l’auto da battere.

Porsche sottolinea come il motorsport sia estremamente rilevante per le vetture stradali. La Formula E ha permesso al costruttore tedesco di migliorare le conoscenze relative alle vetture elettriche, potendo trasportare componenti e know how sulla produzione di serie.

Basti pensare al sistema di ricarica CCS che l’azienda utilizza sulle proprie auto stradali che consente di ricaricare il 10% dell’energia in 30 secondi. Questa tecnologia è la stessa che la il team ufficiale della Formula E utilizza sulla 99X Electric.

Thomas Laudenbach, Vice Presidente Porsche Motorsport ha ribadito: “L’essenza del trasferimento tecnologico è che i nostri ingegneri a Weissach lavorano gomito a gomito, quelli che lavorano nel motorsport e quelli che lavorano nella produzione di serie. C’è uno scambio quotidiano di idee, il che significa che le competenze si muovono tra i progetti più velocemente – e in entrambe le direzioni. Ciò significa che le nostre auto da corsa possono anche beneficiare delle nostre auto per la strada”.